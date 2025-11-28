Mádlová (ANO): Rakušanovo hnutí by mělo projít dedozimetrací

Vít Rakušan má mnoho rad pro ostatní. Jeho hnutí by přitom mělo projít dedozimetrací, což by ale v praxi znamenalo, že ho musí rozpustit. Jak totiž uvedl klíčový svědek v kauze dozimetr Matěj Augustín: “Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho”. Vít Rakušan ať nám tedy prosím o morálce opravdu nekáže.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
autor: PV