Dostál (Stačilo!): Totální disrespekt k voličům

"Rozprava" o vyslovení nedůvěry Ursule. Nejdůležitější pravomoc europarlamentu. Ale povolen jen 1 řečník za frakci, nepřipuštěny dotazy z pléna. Proto prázdný sál. Ursula a předsedkyně EP se ani nenamáhaly dorazit, poslaly jen Slováka Šefčoviče. Demokracie v akci.
Přitom důvodem hlasování o nedůvěře je klíčová dohoda EU-MERCOSUR, kvůli které stávkují farmáři po celé Evropě a zítra kvůli protestujícím nepůjde projet Štrasburkem. Umíte si představit, že by se u hlasování o nedůvěře vládě většina dohodla, že dají jen dvouminutové projevy předsedům klubů, a že by premiér ani nedorazil?
Kdyby ti farmáři před europarlament navezli takovou hromadu hnoje, že bychom si museli prokopat ke dveřím tunel, neměli bychom se čemu divit. Totální disrespekt k voličům. Díky všem kolegům (pár jich je), kterým to není jedno.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.