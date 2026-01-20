Dostál (Stačilo!): Totální disrespekt k voličům

20.01.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání o odvolání předsedkyně EK.

Dostál (Stačilo!): Totální disrespekt k voličům
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

"Rozprava" o vyslovení nedůvěry Ursule. Nejdůležitější pravomoc europarlamentu. Ale povolen jen 1 řečník za frakci, nepřipuštěny dotazy z pléna. Proto prázdný sál. Ursula a předsedkyně EP se ani nenamáhaly dorazit, poslaly jen Slováka Šefčoviče. Demokracie v akci.

Přitom důvodem hlasování o nedůvěře je klíčová dohoda EU-MERCOSUR, kvůli které stávkují farmáři po celé Evropě a zítra kvůli protestujícím nepůjde projet Štrasburkem. Umíte si představit, že by se u hlasování o nedůvěře vládě většina dohodla, že dají jen dvouminutové projevy předsedům klubů, a že by premiér ani nedorazil?

Kdyby ti farmáři před europarlament navezli takovou hromadu hnoje, že bychom si museli prokopat ke dveřím tunel, neměli bychom se čemu divit. Totální disrespekt k voličům. Díky všem kolegům (pár jich je), kterým to není jedno.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Co vyděsilo novináře ČT víc než rušení poplatků. A spustili ryk
Hrůza obchází Evropou kvůli Trumpovi a Grónsku
Zaslouží poslankyně Demetrashvili nafackovat? Rajchlovo přání vyvolalo křik
Rozložit vládu, udržet Pavla. Máme tu druhé mocenské centrum, rozebírá Holec

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Měla by Leyenová padnout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Podle vás je napadení Ukrajiny Ruskem ospravedlnitelné?

Vážně myslíte, že za válku na Ukrajině může rozšiřování NATO? Proč by se nemohlo rozšiřovat? A chápu vás dobře, že tak Rusko bylo v právu Ukrajinu napadnout a snažit se zmocnit jeho území? Ostatně i kdyby byla pravda to, co jste řekl, proč by za rozšiřování NATO měla nést následky právě Ukrajina?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Potůčková (STAN): Herr Babiš, jaky je váš názor na hentů Mnichovsků dohodu?

12:04 Potůčková (STAN): Herr Babiš, jaky je váš názor na hentů Mnichovsků dohodu?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji k mezinárodní situaci vlády Andreje Babiše.