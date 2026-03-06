Válek (TOP 09): Ukrajinci nejsou zvyklí čerpat zdravotní péči

06.03.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 6. března 2026 k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Děkuju, pane předsedající. Já velice stručně. Nechci komplikovat tu debatu, nicméně víme všichni, že na Ukrajině není zdravotní pojištění, že se tam ta péče hradí. To byl hlavní důvod, proč Ukrajinci nejsou prostě zvyklí čerpat zdravotní péči tak, jako čeští občané, v tom rozsahu. Navíc řada z nich měla zaplacenou péči, plánované výkony a některé i méně plánované výkony na Ukrajině. My jsme to řešili vlastně každý den a řešili jsme to, že oni měli zaplaceno, nevím, kyčelní kloub, cokoliv, teď se dostali do České republiky a Česká republika velmi složitě ty situace řešila. Nicméně úspěšně. Jenomže oni nebyli zvyklí prostě tu péči čerpat, dodneška ji nečerpají.

Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Tam nešlo o to, že pojišťovna se postarala o ty uprchlíky, ale tam šlo hlavně o to, že zaměstnanci VZP, řadoví zaměstnanci VZP... Zase si na to vzpomeňme. Vzpomeňme si na první týdny, na první měsíce, kdy jsme tady ve Sněmovně byli všichni jednotní, jednotě jsme hlasovali, a byli jsme všichni hotovi z toho, že Putin zaútočil naprosto nečekaně. Ještě pár dnů předtím tomu nikdo nevěřil. Zaútočil na Ukrajinu a začal tam bombardovat nepřipravenou zemi. Vždyť byl kousek od Kyjeva. Vždyť to vypadalo, že to prostě skončí naprostou katastrofou pro ty lidi. Tam byla mrtvá děcka, mrtví dospělí, mrtví důchodci.

Vezměte si ten exodus, co v těch prvních dnech byl. Vezměte si tu katastrofu, člověk strašně rychle zapomíná, ale vzpomeňte si na to. A my jsme v té situaci najednou tady měli obrovské množství lidí, dětí a důchodců, kteří překročili hranice, kteří se sem dostali, neuměli česky. A bylo potřeba je nějak dostat do systému. A pracovníci VZP - za to je potřeba jim poděkovat, ať už se tady bavíme o čemkoliv, tak toto je věc, kterou je potřeba opakovaně zdůrazňovat. Pracovníci VZP stáli na těch pointech, byli v těch centrech, kde tady tito lidi na zemi ve spacákách leželi, zapisovali je v azbuce, pak to přes víkendy překládali do češtiny a zapisovali je do systému. To byla ta práce, kterou odvedla VZP i zaměstnanci.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
