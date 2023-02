Dražilová (ANO): V 68 letech už většina osob není schopna žít úplně běžný produktivní život

reklama

Děkuji za slovo. Já bych se chtěla vyjádřit k dalšímu ožehavému tématu české politiky a to je důchodová reforma. Nedávný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí podle kterého by se věk odchodu do důchodu zvýšil od roku 2034 na 68 let, to jenom potvrdil. Tím by se Česko zařadilo mezi země s nejvyšším důchodovým věkem v Evropské unii. Zřejmě nezůstane jen u zvyšování věkové hranice pro odchod do penze. Nejspíš se také bude snižovat poměr hodnoty důchodů k výši průměrných příjmů. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10455 lidí

Dva roky do sedmdesátky senioři budou pravděpodobně muset zapomenout na zasloužený odpočinek, budou muset zapomenout na radovánky s vnoučaty. Od pondělí do pátku budou chodit do práce a o víkendu se budou zotavovat z náročného pracovního týdne. V 68 letech už většina osob opravdu není schopna žít úplně běžný produktivní život. Lidé starší to také mají složitější s hledáním práce. Stali bychom se zemí s bezkonkurenčně nejvyšším věkem odchodu do důchodu z celé Evropy. Všichni víme, že Francouzi teď stávkují, aby nemuseli odcházet do penze v 64 letech.

Co by zvýšení věku odchodu do důchodu na těch 68 let znamenalo? Zaměstnanci by byli poškozeni hned několikrát. S přibývajícími lety je obtížné udržet si zaměstnatelnost, mnoha lidem by hrozilo, že poslední roky svého prodlouženého aktivního života stráví na nemocenské nebo ve stavu nezaměstnaných. V obou případech by na nich státní kasa samozřejmě vydatně ušetřila, neboť průměrná nemocenská i průměrná podpora v nezaměstnanosti jsou samozřejmě nižší než starobní důchod.

To je ostatně také důvod, proč se i v jiných zemích tlačí na to, aby senioři pracovali do stále pokročilejšího věku dokonce i v situaci, kdy čím dál větší část mladých je bez práce. Dalším důsledkem by byla nižší výměra starobních penzí, protože by se do jejich výše promítl příjem z posledních vlastně neodpracovaných let.

Já v tuto chvíli chci připomenout vystoupení pana ministra Rakušana, který ve svém projevu ve Sněmovně 11. ledna 2022 doslova řekl. Těšíme se na věcnou diskusi s věcnou opozicí a určitě to začne už v nejbližších minutách. Tak jaká je tedy zkušenost z té diskuse? Důchodová reforma se chystá bez jakékoliv konzultace s opozicí, a to i přesto, že se jedná o rozhodnutí, které je výrazně za funkčním období této vlády. Tedy samozřejmě pokud by si tato vláda nechtěla ústavně zakotvit svoji vedoucí úlohu. I proto by měla své kroky konzultovat.

Vždycky se hovořilo o tom, že důchodová reforma právě pro svou důležitost musí být schválena napříč politickým spektrem. Opakuji, že jsme připraveni být konstruktivní opozicí, ale nikdo s námi ve věci důchodové reformy nejedná. Prosím tedy o zařazení tohoto důležitého bodu na dnešní jednání Sněmovny jako druhého bodu po již pevně zařazených. Děkuji.

