Mašek (ANO): To už je klub náročného diváka

Jiřikovského sundává zásahovka ze střechy. To už je klub náročného diváka. Ministerstvo spravedlnosti? Tam je ticho jak v márnici. Čekáme na časovou osu. Najednou – bum! Nezávislé státní zastupitelství se probere a začne konat.
Jestli Jiřikovský otevře pusu a začne mluvit, tak to bude mela. A věřte, že pravděpodobnost je vysoká, tenhle pán dokázal hodně, ale přitom nikdy nepůsobil jako nejostřejší tužka v penále. Nechme se tedy překvapit.
Jen tak mimochodem – od května nám po Česku lítá FBI. Jo, FBI! A Jiřikovský si po světě cestuje jak na dovolené. Ti museli zírat, co se tady děje a jak to děláme. Až teď se to konečně hnulo. No, hurá. Teď by to ještě chtělo vydezinfikovat Ministerstvo spravedlnosti a potom k tomu rovnou i Ministerstvo financí. Protože jestli se v té špíně nezačne hrabat, tak ten smrad tam zůstane.
A teď perlička – zatímco naše Ministerstvo spravedlnosti zívá, bitcoin mezitím vystřelil na rekord. A víte, co to znamená? Že státu roste ztráta z kauzy „Blažkovy bitcoiny“. K dnešnímu dni může přesáhnout 1,5 miliardy korun.
Pro představu: nový fotbalový stadion v Hradci Králové, v mém krásném rodišti, Malšovická aréna, stál i s DPH zhruba 750 milionů. To znamená, že díky vládní neschopnosti jsme přišli o hodnotu dvou nových stadionů. Bravo! To chce fakt potlesk ve stoje.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
A Jiřikovský? Ten se snažil zdrhnout. Chytili ho až na střeše. Komedie století. Ještě že to nedopadlo jako s Krejčířem. Tam si totiž česká policie udělala mezinárodní ostudu na věky. Když ho nakonec dostali dolů, bylo mu sděleno obvinění – legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovolené nakládání s drogami.
No tak výborně, začínáme se konečně bavit. Teď už jen čekáme, jestli začne zpívat, kdo všechno si z toho korýtka nahrabal. Hádejte… No, vlastně, dejte se podat. Ale přece až po volbách. Proč? Protože vládní zametačka jménem Decroix drží pusu a krok.
OČTŘ nesmí nic sdělovat veřejnosti. To ticho má jediný účel – aby se teď náhodou nerozjelo něco, co by mohlo ohrozit ta jejich křesílka. Tak si pojďme tipnout. Odklonil si pár bitcoinů nejmenovaný politik či politici? Nebo jeho právník či jejich právníci? Na přilepšenou k důchodům?
Takový menší diamantový padáček, aby se jim lépe přistávalo pro případ odchodu z funkcí. Měla to být nová „vytuněná“ obdoba kampeličky. Protože jestli se z toho jenom něco potvrdí, tak to nebude jen ostuda – to bude totální demolice důvěry ve stát. Nezbývá než věřit nezávislým státním zástupcům, že vše bude řádně vyšetřeno!
autor: PV