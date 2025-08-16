Sterzik (Stačilo!): Někdo je nemá rád…

Tak nám policie v noci sebrala hentoho Jiřikovského, majitele bitcoinového tržiště, kde se prodávalo ledacos a který „se dobrovolně rozhodl“ darovat Ministerstvu spravedlnosti bitcoiny. Výsledkem byla vládní krize, kterou vyřešila Eva Destroix tím, že zveřejnila správnou časovou osu a začala vše rychle zametat pod koberec. Na ministerstvu totiž bylo všechno tak v pořádku, že policie měla práci celou noc.
A jakou práci… vypnutý mobilní signál, těžkooděnci, vrtulník… chyběly už jen nové tanky Leopard. Jiřikovského kdysi propustili z vězení, dlouhé měsíce s ním dělali darovací smlouvu na bitcoiny, pak odcestoval „na dovolenou“ do Asie a zase se v klidu vrátil domů, přičemž o obojím informovala Zdislava Pokorná, která toho věděla víc (a dřív), než Deník N a Česká televize dohromady… no a nakonec ho zatkli… přece nemůžete zasahovat u Stanjurů, Blažků nebo Fialů doma, že?
V pátek měl Jiřikovský dojít na policii a podat vysvětlení, ale ve čtvrtek v noci si pro něj došlo policejní komando. Jiřikovský před ním i s dětmi utekl na střechu, ale dobře to dopadlo, jakmile zjistil, že je to policie, a ne mafie, ochotně a s ulehčením se nechal zadržet… Policie při tom ještě také zadržela nástroje řemeslníkům, kteří u Jiřikovských montovali novou kuchyň… v Česku se to bez nějakého bizáru prostě neobejde.
O tom, že měl Jiřikovský radost, když zjistil, že ho zatýká policie, nás informovala policie…
Don Vito di Dozimetro si pospíšil s vyjádřením, že o celém zásahu nic neví, ani vlastně nesmí vědět, on nic, on je jen ministr vnitra, který řídí policii, ale může tak maximálně vyvěsit na svou „kachlíkárnu“ plakát s pytlem na mrtvoly a dávat dětem krypťák na hraní, ale jak policie někoho zadržuje, tak mu o tom nic neříkají. Sice nechápu, jak mohl v případě Kozák vědět ještě ve stejný den po střelně, že policie nepochybila, ale jsou prostě věci mezi nebem a zemí a také je předvolební kampaň, takže ministerské kompetence (a zákeřnosti) se mění podle aktuální voličské nálady…
Eva Destroix byla v pátek v mimořádně špatné náladě… ono není sranda měsíc uklízet kauzu v miliardové hodnotě, a když už to máte skoro hotové, přijde takový policejní zásah… Ale palec nahoru pro soudce Uhlíře, co měl za tři sta dvacet tisíc korun napsat zprávu, že se nic nestalo, ale on, když se seznámil se situací, se spokojil s poloviční částkou a teď dělá mrtvého brouka… Pak ještě Blažek udělá tweet, kde znovu vysvětluje, že se nic nestalo, že to vlastně byla geniální lest na Jiřikovského, aby se stát dostal k jeho výnosům z trestné činnosti, ale Evička to úplně nepochopila a místo aby navázala na „utajený plán dona Pabla,“ nechala se slyšet, že na ministerstvu bylo od začátku všechno špatně… Akorát teď je v tom namočená i ona…
Staré motto tajných služeb říká: Nikdy nevysvětluj zlým úmyslem něco, co se dá vysvětlit i obyčejnou hloupostí. Přesto se nemohu zbavit pocitu, že někdo hodně mocný tady tuto vládu nechce. Někdo, kdo má k dispozici informace od FBI a kdo věděl o celém tom bitcoinovém průseru už od začátku. Někdo, na základě jehož pokynu kdysi toho Jiřikovského chytli, odsoudili a zavřeli do báně. Někdo, komu se nelíbilo, že ho Fiala pomlouvá a nechová se k němu s patřičnou úctou. Někdo, komu se nelíbí, že se Fiala pořád drží starých bidenovských narativů. Ale to víte, my nesmíme ani naznačovat… Je to jen náhoda, není tu nic k vidění, rozejděte se!
A nebo je tu druhá varianta – někdo potřebuje uklidit svědky. Už to zašlo moc daleko, šmejdí kolem toho příliš mnoho lidí a ten blb z Břeclavi, který se v klidu vrátil (pod bedlivým dohledem Zdislavy Pokorné) z dovolené v Asii, by mohl žvanit a na někoho ukázat prstem… Kdo má našeho bitcoinového znovuvězně teď pod kontrolou? Někdo, kdo mu včasným zásahem v noci zachránil život? Nebo někdo, v jehož péči teď Jiřikovský „uklouzne v koupelně“? Tady opravdu nic k vidění nebude… tohle se odehraje za tlustými zdmi.
Vláda Petra Fialy právě ztrácí poslední zbytky legitimity… Možná proto je Péťa na dovolené… doporučili mu, aby u toho raději nebyl… Každopádně, sedm týdnů před volbami je to pořádná facka. A není vyloučeno, že díky událostem na Aljašce dostane druhou facku. Tu poslední. A vlastně bych se ani nedivil, kdyby ty facky spolu souvisely… Jestliže mohla Nečasova vláda padnout, protože Dukovany měl rozšiřovat Rosatom, proč by nemohla Fialova vláda padnout, že chce válku, kterou už Spojené státy nechtějí?
Ne, koalice SPOLU nepřekročí jedenáctiprocentní práh pro vstup do sněmovny. Někdo moc chce, aby nepřekročili. Někdo moc chce, aby se zopakoval rok 1989… Někdo moc chce, abychom tady začali znovu. A měli bychom… už ty zločince a mafiány volíme o třicet let déle, než by bylo záhodno.
