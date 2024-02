Drbohlav (PRO): Chci se osobně aktivně více zapojit a angažovat se

reklama

Byl jsem vždy spíše ten, co byl aktivní a nebál se práce, tak jsem si řekl, že se chci osobně aktivně více zapojit a angažovat. A že pokud chci něco změnit, nemohu jen nečinně přihlížet tomu, co se kolem mě děje. Většina lidí jen nadává, ale nejsou ochotni pro změnu k lepšímu nic obětovat. Ještě před několika málo lety bych vůbec nečekal, že se začnu tak zajímat o veřejný život a že mě to vtáhne jako teď. Mé předchozí politické angažmá bylo u Václava Klause mladšího, kdy politický program byl v mnoha konturách podobný tomu, co nyní politicky prosazujeme v naší straně PRO. S Jindřichem Rajchlem se známe mnoho let a především Jindra a jeho zápal pro věc a pracovitost byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl aktivně zapojit do politiky strany PRO.

A proč zrovna PRO? Líbí se mi, že uměle nerozděluje “pravici” a “levici”, ale řídí se zdravým rozumem a pronárodním směrem. Slovo “PROnárodním” bych rád dovysvětlil, ať nedojde k mýlce. PROnárodním směrem jsou vnímány takové aktivity, které jsou jednoznačně “ve prospěch” naší země a zkvalitnění života našich obyvatel.

Změny v Ústeckém kraji

Mezi priority, které mají výrazný potenciál pro zlepšení v našem regionu, vnímám především následující: bezpečnost, vysoká nezaměstnanost a sociální problematika. Politici, až na výjimky, si tu zvykli o problémech pouze řečnit, a to je jeden z největších problémů. Chybějící konkrétní posun věcí veřejných - téměř žádné konkrétní pozitivní výsledky pro obyvatele našeho regionu. Lidé ztrácí naději, že se situace v regionu zlepší. Chystáme se v kraji pořádat "jízdy" / besedy s předsedou Jindřichem Rajchlem, kde představíme i naše další odborníky. Mezi ně patří například Ing. Ivana Turková Ph.D., která se zabývá sociálními věcmi. Zastáváme prioritně názor, že práce se musí vyplatit a musí být ohodnocena lépe než pasivní pobírání dávek. Co se týká nezaměstnanosti, tak místo toho, aby došlo ke stabilizaci v této krizové době, tak v budoucnu dojde naopak k jejímu zvýšení. Během roku 2026 dojde k útlumu těžby uhlí a zavření dolu ČSA, kde jednorázově přijde o práci přibližně 1.000 lidí, což ovlivní budoucnost nejen jim, ale celým jejich rodinám. Budu rád, když si naše názory přijdete poslechnout osobně.

Jak si podle mého mínění stojí naše vláda? Velká komedie

To, co vláda předvádí je jedna velká komedie, možná už tragikomedie, která postupně přechází v trvalou noční můru, ze které se nelze probudit. Vládu drží pohromadě už jen snaha udržet si vysoce placené židle a opojení členů z jejich vlastní moci. Místo toho, aby se vláda soustředila na řešení problému doma v České republice, tak svou neschopnost maskuje odvracením pozornosti k problémům mimo ni.

