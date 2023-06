Dufek (KDU-ČSL): Tahle vláda míní zrovnoprávnit osoby stejného pohlaví

reklama

Dobré dopoledne. Pokusím se shrnout jako zpravodaj, jakým způsobem se vyvíjí diskuse nebo jaké argumenty byly v této chvíli vzneseny. Zaznívá tady neustále se opakující výraz zrovnoprávnění, rovnost, stejná práva. Pokud samozřejmě by si někdo přečetl vládní prohlášení, tak zrovna by se tam dalo dočíst, že tahle vláda míní zrovnoprávnit osoby stejného pohlaví. To znamená, že máme v jakémsi záměru vyřešit tady tyhle věci, jako je společné jmění manželů, vdovský důchod, které tady padaly, aby i v těchto věcech se stejnopohlavní páry dočkaly stejných práv jako tradiční manželé.

Já bych fakt chtěl, aby ta diskuse nebyla o těch emocích, nebyla tady o těch příbězích, ale spíš, abychom se nějakým způsobem zaměřili na body, které vlastně zase jsou takovými body, na nichž staví odpůrci tohoto návrhu. To znamená, že jsou v podstatě dva. To je možnost vzniku rodinných modelů otec, otec, dítě a matka, matka, dítě. To znamená, že bych fakt žádal navrhovatele, aby se na toto soustředili a zkusili nějakým způsobem dokázat, že není rozdíl při vyzrávání člověka, jestliže má před sebou ten model matky a otce.

Druhým momentem by bylo dobré ten výraz manželství, který si v podstatě myslím, že dost lidí vnímá jakože to je dlouholeté, tradiční, označení pro vztah mezi mužem a ženou, aby dokázali, že je to plytký pojem. Já jsem si tedy podrobně nastudoval tady tu důvodovou zprávu a budu z ní citovat.

Neobstojí ani argument etymologický, který tvrdí, že údajně slovo manželství vzniklo ze starých podob slov muž a žena. Jiné etymologické výklady ale tvrdí, že původní slovo malženstvo ve staročeštině vzniklo ze slovanského žena a germánského mel, smlouva. To by odpovídalo, že manželství bývalo v minulosti chápáno spíše jako pragmatická smlouva o ženě než jako svazek citový. Ať tak či onak původ slova není určující pro to, jaký význam mu dáme dnes. Dnes není manželství smlouvou o ženě.

To znamená, mě samozřejmě tahle věc překvapila, nikdy jsem takový etymologický výklad neslyšel. Já bych fakt prosil následující vystupující, aby se soustředili právě na tyto věci. To znamená pojem slova manželství a vlastně tu věc, že chceme vytvořit nový model rodiny.

Mgr. Aleš Dufek KDU-ČSL



