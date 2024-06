Dufek (KDU-ČSL): Voliči mají tendenci se vymezovat proti vládnoucí garnituře

Já bych měl možná několik poznámek. Jednak samozřejmě volby uprostřed volebního období. Situace je vždy taková, že se voliči mají tendenci samozřejmě spíše vymezovat proti vládnoucí garnituře, mají tendenci více podporovat názory opoziční. Na druhou stranu to samozřejmě nemůže zakrýt to, že hnutí ANO vyhrálo tady tyto evropské volby a přísluší mu gratulace, protože ten stav takový je. Máte sedm mandátů a my, co jsme byli druzí, máme šest mandátů. Takže o tom jako žádná.

Pokud se týká situace v roce 2024. Ten svět v roce 2024 nebo Evropa v roce 2024 je úplně jiná, než byla v roce 2019. Voličstvo, ti lidé řeší jiné problémy než před pěti lety. Covid, neřízená migrace, různé existenční problémy, demografická krize, to jsou skutečně témata, která občany zajímají, a ta strana, která je dokáže nějakým způsobem reflektovat nebo dát nějaké aspoň reálné řešení nebo reálné vyslyšení těchto problémů obyčejných lidí, ta bude úspěšná.

Já si samozřejmě cením toho, že hnutí ANO se teď začalo hlásit ke konzervativním hodnotám. To samozřejmě je určitě dobrá zpráva, protože já osobně jsem bytostný konzervativec. Samozřejmě doufám, že vám to vydrží tenhle konzervativismus, protože mám pocit, že zrovna před deseti lety jste se do konzervativního spektra nehlásili takhle, takže nic jiného si nemůžu přát, jen tak dál.

Pokud se týká situace, já bych si možná vzal jménem klubu KDU-ČSL dvě minuty přestávku na poradu klubu, abychom tady nějakým způsobem důstojně zahájili jednání o třetím čtení korespondenční volby.

Mgr. Aleš Dufek KDU-ČSL



