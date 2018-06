Dupač (APAČI 2017): Nekálejme do vlastního hnízda! O protestu proti hře „Naše násilí, vaše násilí”

Kdo psal tento post, si nevidí na špičku nosu. Jsem ateista a celý život jsem psal a hrál hry, kde jsem poukazoval na to špatné, co nám v minulosti křesťanství přinášelo, jenže vždy jsem čerpal z historických událostí a faktů. Ta hra v Brně je lež. Ježíš, pokud tomu tak skutečně bylo, žil 600 let před vznikem islámu. Nemohl tedy znásilnit muslimku. Zato muslimové znásilnili a odvlekli do otroctví miliony lidí od Urajiny, Arménii přes Řecko, Balkán, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, a to nepíšu o Africe a Asii. Celé válčení s nimi pak bylo snahou dostat tyto země zpět.

Možná jste se nadchli bojem amerických ateistů proti křesťanství, ale my tu máme jinou velice palčivou potíž, a tou je islám. S našimi věřícími žijeme v našem sekulárním systému ve shodě, ale islám to vše zboří, za což hrozí zkáza nám ateistům. Ano, někteří křesťané a církve s islámem kolaborují. Mám ovšem mnoho přátel křesťanů a pohanů, kteří jsou velkými bojovníky proti islámu. Navíc nesou určitou historii našeho národa, část naší identity, o kterou bychom bez nich přišli, a zbylo by nám zase jen být multikulturními světoobčany.

V Brně na protiakci byli i ateisté, ne jen křesťané, protože chápou, o co jde. V dnešní době je třeba táhnout za jeden provaz, za svět, ve kterém všichni spolu žijeme, proti zlu, které přichází náš svět rozbít. Na západě je jasně vidět, že muslimové se spojí k volbě jedné strany a prosazují se v politice, i když netvoří většinu. Starousedlíci jsou rozhádaní a nenacházejí společnou strategii. Proto nebuďme stále idioti a nekálejme do vlastního hnízda.

Ještě o dvojím metru. Přicházejí hlasy, že protest byl napadením svobody umění. Ovšem, ti samí lidé v loňském roce souhlasili s rozehnáním divadla Konvičkovců. Když naši hoši v kostýmech jen chtěli před saudskou ambasádou obejít WC ToyToy jako Kabu v Mece, akce byla ukončena úředníkem z magistrátu a policií! Co by se stalo, kdyby tam na scéně souložil Mohamed? Když může divadelní představení zrušit neoprávněně úředník, proč ne aktivista? Navíc když herci nehrají zadarmo, ale za peníze občanů. Pokud společnost něco platí, měla by to mít pod kontrolou. Pokud policie na žádost magistrátu rozehnala akci s Kabou, která byla proti v divadle v Brně dětskou hrou, brněnské představení „Naše násilí, vaše násilí” měla policie, podle tohoto metru, rozehnat již dávno. Umí si někdo představit, co by se dělo, kdybychom zahráli hru, kde Mohamed znásilnuje křesťanku a kde si herečka z vaginy vytáhne zelený islámský prapor?

Na ochranu náboženských symbolů nemáme žádný zákon či předpis, o tomto tématu se můžeme dohadovat, ale na ochranu státních symbolů zákon máme, a je s podivem, že policie a další orgány, které rozehnaly obcházení Kaby, již dávno nejednaly proti hře „Naše násilí, vaše násilí”, kde si herečka tahá z vaginy českou vlajku. Tedy symbol, za který lidé pokládali životy.

Fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se dopustí přestupku, pokud:

zneužije, „hrubě zneváží”, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky nebo napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a, tedy jeho jednobarevnou napodobeninu z kovu, kamene, skla, keramiky nebo jiného materiálu, která svým vyobrazením odpovídá vyobrazení velkého státního znaku.

Za přestupek podle písm. a) až d) lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) pokutu do 10 000 Kč.

