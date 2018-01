Dušek (Svobodní): Proč zůstal Miloš Zeman opět neporažen

Miloš Zeman během svého působení na Hradě obcházel zavedené zvyklosti, vyžíval se ve svých výkladech ústavy, nejednou sáhl po neslušném výrazu či měnil svá vyjádření tak, jak se zrovna vyspal. Mimo okruh jeho skalních příznivců se to lidem logicky nelíbilo. Aktivity Miloše Zemana tím postupně vytvořily jakousi skupinu ANTIZeman.

Lidé však zapomněli na důležitou, zcela podstatnou, věc. Cokoliv, za každou cenu ANTI, dokáže způsobit přesný opak a vytvoří zastánce i u lidí, kteří Zemana zrovna dvakrát nemusí. Jako by všichni zapomněli, jakým způsobem nedávno vyhrál sněmovní volby Andrej Babiš. Nejvíce hlasů mu nepřihrálo to, jak je dobrý. Ale právě to, jak skupina politiků měla jako hlavní program ANTIBabiš. Se Zemanem je to velmi podobné, v letošních volbách získal po ANTI kampani dokonce o více než sto tisíc hlasů, než před 5 lety!

Pokud jsme si Zemana na Hradě natolik nepřáli, bylo na místě vygenerovat politicky zdatného a mezi lidmi dobře známého kandidáta. Byl takovým Jiří Drahoš? Bohužel ani zdaleka nesplňoval ani jedno z uvedených kritérií. Když se pan Drahoš před rokem objevil s možností kandidatury na prezidenta, říkal jsem si, že to nemusí být vůbec špatný kandidát. Životem zkušený předseda Akademie věd ČR. Zkusil jsem poptat několik známých, co by na pana Drahoše říkali. Nejčastější odpověď: A kdo to je? Někdo si možná může namlouvat, že je pan Drahoš přece známý. Ano možná mezi lidmi, kteří se zajímají o vědu. Ale to je tak všechno. Přesto jsem nad panem Drahošem nelámal hůl, v řadě debat se mi zprvu líbil. Dech mi vyrazil až později třeba názorem, že v referendu by se nemělo hlasovat o závažných věcech. Pak se začínal ztrácet i v dalších otázkách.

Měl by prezident mít politické zkušenosti? Podle mého názoru rozhodně ano. Určitě není nutná podmínka, aby byl politikem celý život. Ale na druhé straně mi přijde dost neuvážené vstupovat do světa politiky v 68 letech. Do světa politiky, kde dnes neplatí to, co platilo včera. Do světa politiky, ve kterém zkrátka člověk musí umět chodit. Co předvedl pan Drahoš v televizních debatách? Pár naučených frází, v nichž opakoval vesměs stejné věci. Byly to jeho názory, nebo se jen naučil, co má říkat? Můžu pouze spekulovat, ale vystoupení pana Drahoše ve většině debat byla natolik nepřesvědčivá, že se takové otázky snadno nabízejí. Nepřišel mi kandidátem s vlastními názory. Byl hlavně ANTIZemanem. A to bylo na vystřídání Miloše Zemana prostě málo!

Nyní máme před sebou dalších pět let, možná méně. Nicméně pak je jisté, že určitě přijde někdo jiný. Věřím, že to bude člověk politicky dostatečně zkušený a schopný bojovat za suverénnost naší krásné země.

Václav Dušek,

člen Republikového výboru Svobodných

Psali jsme: Zeman nepředá většině nových rektorů dekrety osobně. Chová se neuctivě, stěžují si někteří z nich A takový byl tehdy Miloš Zeman... Velká pamětnice ze Sněmovny otevřeně promluvila Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran nevidí chyby v Zemanově kampani Profesor Švejnar pochválil Miloše Zemana. A prozradil, co by teď měl prezident udělat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV