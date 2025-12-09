Farský (STAN): Babiš jmenován. Otevřela se tím cesta k vládě „nevydání“

Babiš jmenován premiérem!
Andrej Babiš svůj formální střet zájmů vyřešil oznámením, že svůj majetek převádí do fondu, který v budoucnu připadne jeho dětem. Zda však Babiš nebude kvůli majetku svých dětí nadále jednat či rozhodovat ve prospěch Agrofertu, ponechávám na zvážení každého jednotlivě.
Faktem je, že tímto krokem se otevřela cesta k vládě „nevydání“, kdy to poprvé v historii ČR vypadá, že předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny mohou být „ukrýváni“ před spravedlností. Doufám, že Andrej Babiš dostojí morálnímu kodexu svého hnutí a sám požádá mandátový a imunitní výbor o projednání jeho neodkladného vydání Sněmovnou.
autor: PV