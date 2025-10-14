Farský (STAN): Připomínáme si sílu myšlenek Václava Havla

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ - Václav Havel
Forum 2000 je pro mě každoroční příležitostí setkání se s mnoha inspirativními lidmi. Konferencí si připomínáme sílu myšlenek Václava Havla, které měnily svět a mění ho dodnes. Děkuji za pozvání do debat, ke kulatému stolu a za možnost milých shledání. Třeba s Ivetou Radičovou, slovenskou expremiérkou, se kterou jsem před lety řešil Registr smluv. Šimonem Pánkem, který svědomitě řídí Člověka v tísni. Nebo náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou.
Bylo to milé a nabíjející.
autor: PV