Farský (STAN): Připomínáme si sílu myšlenek Václava Havla

15.10.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Foru 2000.

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ - Václav Havel

Forum 2000 je pro mě každoroční příležitostí setkání se s mnoha inspirativními lidmi. Konferencí si připomínáme sílu myšlenek Václava Havla, které měnily svět a mění ho dodnes. Děkuji za pozvání do debat, ke kulatému stolu a za možnost milých shledání. Třeba s Ivetou Radičovou, slovenskou expremiérkou, se kterou jsem před lety řešil Registr smluv. Šimonem Pánkem, který svědomitě řídí Člověka v tísni. Nebo náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou.

Bylo to milé a nabíjející.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
