Okamura (SPD): V Česku se zadlužení meziročně zvýšilo o 1,4 procenta

Česká republika se kvůli Fialově vládě zadlužuje dvakrát rychleji než průměr EU. SPD prosazuje audit veřejných výdajů a efektivní hospodaření. Zadlužení Evropské unie se zvýšilo ve druhém čtvrtletí meziročně o 0,7 procentního bodu a v zemích platících eurem o 0,5 procentního bodu. V Česku se zadlužení meziročně zvýšilo o 1,4 procenta. Český vládní dluh se zvýšil téměř na 3,63 bilionu korun a je rekordní. Ve své aktuální zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat a informoval o tom server Fintag.
Česká republika ve své novodobé historii, tedy od roku 1993, měla nejnižší zadlužení mezi lety 1996 až 1998, kdy činilo devět procent HDP. Výrazně se zvýšilo zadlužení v roce 2020, kdy přesáhlo 37 procent HDP, a v růstu pokračovalo v dalších letech, kdy byl předsedou vlády Petr Fiala z ODS. Za rok 2024 zadlužení podle Eurostatu dosáhlo 43,3 procenta HDP.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV