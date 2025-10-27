Moravané: Jsme jako strana na křižovatce

27.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti strany.

Moravané: Jsme jako strana na křižovatce
Foto: Moravané
Popisek: Moravané

Strana Moravané na křižovatce.

Členové naší strany prochází obdobím zásadních rozhodnutí.

V posledních týdnech uvnitř strany probíhají jednání o budoucnosti - o programu, stanovách, personálních otázkách i o tom, jakým směrem se vydáme dál.

Někdo volá po razantní změně a moderním rebrandingu, jiní chtějí zůstat věrní původní cestě.

Jedno je jisté: Morava potřebuje silný a sebevědomý hlas v našem politickém systému.

Jak to vidíte vy?

Má se strana Moravané proměnit – nebo zůstat taková, jakou ji znáte?

Psali jsme:

Zvrácení výsledků voleb. Zbořil už vidí, co chystají
To máme topit dřevem? Fico proti Bruselu, těší se na Babiše
Vladimír Ustyanovič: Duchem chudí představitelé evropských států chtějí bojovat s Ruskem
Už dvacátý balík sankcí, Volodymyre. Další slib Ukrajině

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Moravané

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má strana potenciál uspět ve volbách jakéhokoliv typu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Proč je důležité, kdo je v čele nějakého výboru?

A proč myslíte, že vám ANO žádného předsedu nedalo? A taky vzhledem k tomu, jak jde ta politická kultura z kopce (podle mě dost) neměly by se nějaké nepsané zvyklosti uzákonit? Jako třeba kdo má nárok na nějakého předsedu výboru nebo funkci ve vedení sněmovny?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Moravané: Jsme jako strana na křižovatce

19:03 Moravané: Jsme jako strana na křižovatce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti strany.