Moravané: Jsme jako strana na křižovatce

Strana Moravané na křižovatce.
Členové naší strany prochází obdobím zásadních rozhodnutí.
V posledních týdnech uvnitř strany probíhají jednání o budoucnosti - o programu, stanovách, personálních otázkách i o tom, jakým směrem se vydáme dál.
Někdo volá po razantní změně a moderním rebrandingu, jiní chtějí zůstat věrní původní cestě.
Jedno je jisté: Morava potřebuje silný a sebevědomý hlas v našem politickém systému.
Jak to vidíte vy?
Má se strana Moravané proměnit – nebo zůstat taková, jakou ji znáte?
autor: PV