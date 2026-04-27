Farský (STAN): V mnohých pořád přežívá v uvažování mentalita JZD

28.04.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zemědělství, velkým agropodnikům a jejich ochraně ze strany Babišovy vlády.

Tohle je pro Česko a regiony zásadní. Zaměstnanost v regionech, kvalita života, vztah k půdě, udržitelné hospodaření.

Je mi smutno, když vidím obrovské české lány s fleky bez zeleně, které mnohdy nájemníci vyčerpali k nežití. A že to jde jinak, je vidět hned za hranicemi. Menší pole, menší farmy, zaměstnanost v místě. Ale kdykoliv jsme se u nás ozvali proti agrobaronům a neudržitelnému způsobu hospodaření, vždy jsme si vyslechli přednášku o tom, jak lány musí být obrovské, abychom neměli hlad a byli konkurenceschopní. Nesmysly. Jen si chránili a chrání svůj byznys a svoje zisky. A tak i 37 let po revoluci pořád přežívá v uvažování mnohých mentalita JZD.

Musí se to změnit. A EU chce, aby dotace šly těm, co hospodaří, ne agroholdingům. Aby dotace šly na venkov, podpořily zaměstnanost, vztah k půdě, odpovědné hospodaření. Udržitelnost. Ale to se nelíbí agrobyznysu. Ohrožuje to jejich miliardové zisky. Ale ty zisky nemají končit v Průhonicích. Ty mají zůstat v místě, kde se produkuje, na vesnicích.

Je to zásadní téma pro kvalitu života v regionech, pro kvalitu půdy, pro kvalitu vody, pro udržitelnost. Doufám, že nám v tom EU pomůže. Protože rezervy na cestě od plundrování k hospodaření máme ještě obrovské.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Psali jsme:

Kavij (KSČM): USA tlačí vyrabovanou a stále více zadluženější ČR do dalšího zadlužování
Zásadní obrat: Britské stíhačky zasahují proti ruským cílům
„Zbabělec.“ Melania zuří po Kimmelově výroku o „budoucí vdově“
„Tohle jsou dezinformace.“ Kalousek udeřil na Pokornou z Deníku N

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Benešovy dekrety

Vážený pane premiére, rozhodnutím Ústavního soudu z 15. dubna 2026 ve sporu o lesy vydané rodu Colloredo-Mansfeld dochází k obcházení Benešových dekretů. Je zde napadeno rozhodnutí mnoha soudů ČR včetně Nejvyššího, protože ty soudy trvaly na splnění podmínek dekretů prezidenta republiky, kdežto so...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

