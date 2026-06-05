Zelenskyj píše Putinovi: Války bylo dost, nabízím schůzku

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Pro zákon na podporu Ukrajiny hlasovalo 226 kongresmanů. Proti zákonu hlasovalo 195 kongresmanů. Jinými slovy, jeden nezávislý kongresman a především 18 republikánů se postavili přání Donalda Trumpa a šéfa Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona.
Olha Stefanišyna, ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech, v příspěvku na síti X označila toto rozhodnutí za „důležitý krok vpřed“.
„Schválení zákona o podpoře Ukrajiny Sněmovnou reprezentantů je důležitým krokem vpřed a odráží pokračující podporu Ukrajiny u obou stran,“ napsala na sociální síti X, kde také poděkovala Američanům za to, že Ukrajinu podpořili.
The House passage of the Ukraine Support Act is an important step forward and reflects continued bipartisan support for Ukraine.— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 5, 2026
I am grateful to the members of the House of Representatives for keeping Ukraine high on the agenda and advancing legislation that reinforces security… pic.twitter.com/oLK2d6DfY3
Otázkou je, co s tímto zákonem udělá Senát, horní komora Kongresu, kde má prezident Trump také nemalý vliv. „Pokud by návrh zákona Senátem prošel, Trump by ho pravděpodobně vetoval,“ napsala agentura Reuters.
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Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
„Když jste před více než 26 lety vedl Rusko, mnozí na Ukrajině k vám měli pozitivní vztah. Tak to bylo. Je to už minulost,“ napsal hned v úvodu dopisu. „26 let vaší moci zcela změnilo agendu ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem. Od diskusí o obchodním obratu a dalších občanských otázkách se naše národy přesunuly výhradně k tématu zásahů a ztrát. Téměř polovinu svých 26 let u moci v Rusku jste strávil válčením proti Ukrajině. Ať už říkáte o NATO, geopolitice a ruštině cokoli, tato válka je vaše osobní volba – válka bez skutečného důvodu. Tak si ji historie bude pamatovat,“ upozornil Zelenskyj.
Jedním dechem však dodal, že ještě stále je možnost, že se Putin do historie světa zapíše jinak. Může se do ní zapsat jako muž, který si uvědomí, že Rusové nestojí o další vlnu mobilizace. Nestojí o ukrajinské drony nad svými hlavami.
„Nebudete mít dostatek peněz a politické moci na to, abyste si i nadále kupovali loajalitu Rusů, jak jste to dělali 26 let. Uděláme vše pro to, aby se o to svět postaral. Jak sám říkáte, ‚všechno se musí spočítat‘. Včera jsem obdržel zprávu o ztrátách vaší armády na frontě na Ukrajině v květnu. Je to opět přes 30 tisíc mrtvých a těžce zraněných Rusů. … Víme, že 63 procent vašich ztrát na frontě tvoří mrtví a pouze 37 procent zranění. V 21. století si armády nemohou dovolit takovou bilanci. V budoucnu se podíl mrtvých zvýší,“ napsal Zelenskyj.
Přiznal, že i Ukrajinci ve válce umírají a on jako prezident Ukrajiny si přeje, aby přestali umírat, protože mu na životech Ukrajinců záleží.
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„Teď je volba na vás. Válčení už bylo dost. Ukrajina navrhuje ukončit tuto válku. Musíme to udělat čestně, důstojně a zaručit, že nedojde k novému vypuknutí války. Ukrajina navrhuje ukončit válku ve formátu jednání mezi námi a vámi. Nabízím vám schůzku,“ napsal Zelenskyj.
V dopise také konstatoval, že do jednání musí být zapojena Evropa a Spojené státy. Ale jednat mají především Rusové a Ukrajinci o čestném míru. V Turecku, ve Švýcarsku či v některých arabských státech.
Jedním dechem také dodal, že pokud Putin tuto nabídku nevyslyší a bude dál Ukrajinu ničit, Ukrajinci se budou dál bránit. Dokud se Rusko nevyčerpá.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.