Zelenskyj píše Putinovi: Války bylo dost, nabízím schůzku

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05.06.2026 7:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Osmnáct republikánů se vzepřelo přáním Donalda Trumpa a podpořili pokračování pomoci Ukrajině. Teď bude záležet na tom, co udělá Senát. A další otázka je, zda prezident zákon nakonec nevetuje. Ve stejné době napsal ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj napsal dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Přišel s výzvou.

Zelenskyj píše Putinovi: Války bylo dost, nabízím schůzku
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

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Dolní komora amerického Kongresu, Sněmovna reprezentantů, ve čtvrtek schválila zákon o poskytnutí pomoci Ukrajině a uvalení nových sankcí na Rusko. Agentura Reuters k tomu napsala, že jde o další známku toho, že někteří republikáni jsou ochotni vzepřít se stranickým vůdcům a postavit se prezidentu Donaldu Trumpovi.

Pro zákon na podporu Ukrajiny hlasovalo 226 kongresmanů. Proti zákonu hlasovalo 195 kongresmanů. Jinými slovy, jeden nezávislý kongresman a především 18 republikánů se postavili přání Donalda Trumpa a šéfa Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona.

Olha Stefanišyna, ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech, v příspěvku na síti X označila toto rozhodnutí za „důležitý krok vpřed“.

„Schválení zákona o podpoře Ukrajiny Sněmovnou reprezentantů je důležitým krokem vpřed a odráží pokračující podporu Ukrajiny u obou stran,“ napsala na sociální síti X, kde také poděkovala Američanům za to, že Ukrajinu podpořili.

 

 

Otázkou je, co s tímto zákonem udělá Senát, horní komora Kongresu, kde má prezident Trump také nemalý vliv. „Pokud by návrh zákona Senátem prošel, Trump by ho pravděpodobně vetoval,“ napsala agentura Reuters.

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Zákon o podpoře Ukrajiny zahrnuje opatření, která mají pomoci Ukrajině s obnovou po válce, povoluje pomoc Kyjevu ve výši více než 1 miliardy dolarů a podporu prostřednictvím přímých půjček až do výše 8 miliard dolarů. Vedle toho také zákon uvaluje na Rusko, na ropný průmysl i na další sektory nové sankce.

Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Když jste před více než 26 lety vedl Rusko, mnozí na Ukrajině k vám měli pozitivní vztah. Tak to bylo. Je to už minulost,“ napsal hned v úvodu dopisu. „26 let vaší moci zcela změnilo agendu ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem. Od diskusí o obchodním obratu a dalších občanských otázkách se naše národy přesunuly výhradně k tématu zásahů a ztrát. Téměř polovinu svých 26 let u moci v Rusku jste strávil válčením proti Ukrajině. Ať už říkáte o NATO, geopolitice a ruštině cokoli, tato válka je vaše osobní volba – válka bez skutečného důvodu. Tak si ji historie bude pamatovat,“ upozornil Zelenskyj.

Jedním dechem však dodal, že ještě stále je možnost, že se Putin do historie světa zapíše jinak. Může se do ní zapsat jako muž, který si uvědomí, že Rusové nestojí o další vlnu mobilizace. Nestojí o ukrajinské drony nad svými hlavami.

„Nebudete mít dostatek peněz a politické moci na to, abyste si i nadále kupovali loajalitu Rusů, jak jste to dělali 26 let. Uděláme vše pro to, aby se o to svět postaral. Jak sám říkáte, ‚všechno se musí spočítat‘. Včera jsem obdržel zprávu o ztrátách vaší armády na frontě na Ukrajině v květnu. Je to opět přes 30 tisíc mrtvých a těžce zraněných Rusů. … Víme, že 63 procent vašich ztrát na frontě tvoří mrtví a pouze 37 procent zranění. V 21. století si armády nemohou dovolit takovou bilanci. V budoucnu se podíl mrtvých zvýší,“ napsal Zelenskyj.

Přiznal, že i Ukrajinci ve válce umírají a on jako prezident Ukrajiny si přeje, aby přestali umírat, protože mu na životech Ukrajinců záleží.

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Vyzval proto Putina k jednáním.

„Teď je volba na vás. Válčení už bylo dost. Ukrajina navrhuje ukončit tuto válku. Musíme to udělat čestně, důstojně a zaručit, že nedojde k novému vypuknutí války. Ukrajina navrhuje ukončit válku ve formátu jednání mezi námi a vámi. Nabízím vám schůzku,“ napsal Zelenskyj.

V dopise také konstatoval, že do jednání musí být zapojena Evropa a Spojené státy. Ale jednat mají především Rusové a Ukrajinci o čestném míru. V Turecku, ve Švýcarsku či v některých arabských státech. 

Jedním dechem také dodal, že pokud Putin tuto nabídku nevyslyší a bude dál Ukrajinu ničit, Ukrajinci se budou dál bránit. Dokud se Rusko nevyčerpá.

Psali jsme:

Hlas z nitra EU: Musíme být světovou vojenskou velmocí
Zelenskyj: Rusové potřebují, aby Ukrajina vstoupila do NATO
„Musíme respektovat Evropu, nejsme Amerika.“ Hadamczik o Bělorusech na mistrovství
Návrh: EU má zasadit Rusku „poslední ránu“

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.president.gov.ua

https://www.reuters.com

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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