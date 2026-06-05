Kavčí hory v černém: Vážně věří, že ta televize je jejich. Třeba je vyvést z omylu

Zaměstnanci ČT a ČRo se ve středu oblékli do černého a protestovali proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií. Moderátor Stach vzkázal, že "vysílat černou a ticho nechceme". Vedení obou institucí také varuje před možným poklesem příjmů, mluví se o následném propouštění i o dopadu na tvorbu. Organizátoři protestu zdůrazňují, že veřejnoprávní média chtějí bránit jako službu občanům, nikoli politikům. Zástupci obou institucí upozorňují na význam nezávislého vysílání. Jak toto celé komentovat? Je na místě očekávat, že se bude opakovat něco jako "spacáková revoluce"? A co říci na to, že Milion chvilek chystá další protestní akci na podporu ČT a ČRo? Tak jsme se ptali zmíněných veřejně známých osobností.
Jiří Mikeš: Oni si myslí, že ta televize pořád patří jim…
K situaci kolem ČT a ČRo se nám vyjádřil například mediální expert Jiří Mikeš. „Historie se v podstatě v tomto případě nebude opakovat. Oni si myslí, že ta televize pořád patří jim, což je nutné je vyvést z tohoto hrozného omylu. Ta televize patří daňovým poplatníkům, tedy nám. A to, že vysílali v podstatě černě celou dobu, že se díky tomu zásahu Fialovy vlády zvedly poplatky… Já být současnou vládou, tak vrátím poplatky na úroveň, než je Fialova vláda zvedla. U ČT by to bylo bez problému, tam by stačilo pak říci, že výnosy z reklamy nebudou dávat do nějakého pofiderního kulturního fondu, nebo jak se to jmenuje a byli by za vodou. Lid by byl trošku uklidněn tím, že konečně někdo něco s tou televizí dělá,“ domnívá se Jiří Mikeš a pokračuje.
„To, že vysílá zcela vědomě na podporu té bývalé vlády, protože ta jim to všechno tolerovala… Kašlali na poznámky té televizní rady, která snad byla zvolena vůlí lidu, nevím… Každopádně ta televize ani rozhlas neplnily to, co měly. Dále bych se podíval na to, kolik si tam ti lidé vydělají, ve srovnání s Primou, která je daleko objektivnější, nebo s Novou… Jaké jsou tam platy, kolik stojí výroba nějakých srovnatelných pořadů. Kdyby toto řekli těm daňovým poplatníkům, tedy nám, kterým patří ta Česká televize…,“ vzkazuje a zamýšlí se i nad činností Milionu chvilek.
„Já si myslím, že ten Milion chvilek, to je něco tak zoufalého a podlézavého a bůhví, odkud berou prachy, na to bych se také podíval. Všechny tyto údajně nezávislé občanské společnosti prostě proti něčemu jedou. Jsou poplatné tomu Berlínu a Bruselu a ženou tuto republiku do nějaké nesmyslné federace, kde budou rozhodovat o nás bez nás. Zmizí tradice, národní kultury a podobně. Myslím, že lidi by měli začít reagovat tak, že si to nenechají líbit. A ať se oblékají do černého nebo kdovíjakého, myslím, že obyčejné diváky už to vůbec nezajímá,“ domnívá se Jiří Mikeš.
Ivan Vyskočil: Vymést ten Augiášův chlév…
„Tak jsem si přečetl, že zaměstnanci televize nastoupili v černém. No, já bych řekl, že měli nastoupit v černém už dávno. Zejména když byli takoví propagátoři té minulé vlády a dodnes ti propagátoři jsou. Také jim za to ta minulá vláda přece zvedla poplatky… Takže bych se nedivil, že jsou takoví rozčilení, že jim někdo chce ty poplatky vzít. Protože dobře si pamatujeme výroky pana bývalého ředitele Dvořáka, který říkal, že „obecný“ lid ještě není připraven na to, aby si přečetl, jaké tam jsou platy a jaké jsou tam odměny. Ačkoliv samozřejmě máme právo na informace, tak jsme se nesměli dozvědět, kolik bere pan Moravec a další…,“ vzpomíná herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a dodává.
„Také si dávali na konci milionové odměny, to si všechno pamatujeme. Tak jestliže mají o ty milionové odměny přijít, tak se nedivím, že stávkují. Ale že by měli strach o to, že budou závislí? No tak závislí byli do této doby a mají strach právě o to, že by o tuto závislost k těm neziskovkám, Milionům chvilek a celé této „opozici“, mohli přijít. A bylo by dobře, kdyby o to přišli. Protože ta jejich závislost se projevuje například v tom – téměř živý přenos z demonstrace Milionu chvilek. Viděl někdo, že by byl takovýto živý přenos, když demonstrovali lidi na Václavském náměstí proti tehdejší vládě? Ne! Zatímco na akci Milionu chvilek se předháněli, všechno jsme viděli, jak tam mluví Trojan, Svěrák a ten příšerný zběhlý kněz…. Minář se jmenuje! To jsme byli informovaní naprosto přesně,“ pokyvuje naštvaně herec a jde dál.
„A pak také sjezd Landsmannschaftu v Brně. Když jsem si pustil televizi – a ne tedy bohužel jen ČT, tak jsem se dozvěděl, jak jsou hodní, jaké dělali úžasné tanečky, jak přišli v krojích, jak lidi byli nadšení, seděli tam s nimi a pili pivo… A pak jen taková letmá zmínka byla, že na Dominikánském náměstí byl proti tomu nějaký protest – malý. Kde mluvilo pár lidí, kteří jsou nesnášenliví a nechtějí se pořádně družit. Ale obsah těch projevů jsem tam neviděl. A můžu o tom mluvit, protože jsem to moderoval. Viděl jsem, kolik je tam lidí, slyšel jsem, co říkal pan prezident Zeman, co říkal Jindra Rajchl a jak mluvil krásně Jarda Foldyna. Lidi byli nadšení a tleskali. Ale o tom jsme se tedy v televizi moc nedozvěděli. Takže o nezávislost, o kterou nechtějí přijít… tak to je takový kec, jaký jsem už dlouho neslyšel,“ nebere si servítky Ivan Vyskočil a přiznává.
„A musím říct, že mě velmi mrzí, že jsem kdysi, při té takzvané spacákové revoluci, jim na tyto kecy skočil. Skočil jsem na to, jak se tehdy rozčiloval Kraus a tehdejší ředitel Filmového studia Barrandov Marhoul. Tenkrát jsem si myslel, že mají skutečně pravdu a že tam o něco jde. Tehdy to také souviselo s tím, že jsme byli trošičku jaksi naježení proti Klausovi. Protože ne každý byl nadšený tou jeho reformou a prosazováním tržního hospodářství… Prostě ta atmosféra k tomu přispívala, že jsme na to skočili. Ale dnes můžou klidně udělat spacákovou revoluci, protože si myslím, že je to většině lidí úplně jedno. S kým já mluvím, tak se vůbec na zpravodajství ČT nedívá. A když poslouchám Český rozhlas… Já jsem vždycky miloval rozhlasové hry a Kriminálka Mirka Vaňury, to jsou úžasné pořady. Ale pusťte si ráno, Jak to vidí, Zitu Senkovou…,“ pokyvuje neradostně herec a pokračuje dál.
„To jsou jenom „kejvači“, „kejvači“ a každá věta je takzvanou podprahovou propagandou. To už bylo, když Babiš pracoval na tom, aby se dostal do vlády – to byl pořád trestně stíhaný Babiš, ale o nikom jiném tento „přívlastek“ neříkali. To už si tedy teď odpustili. Ale třeba – ruská agrese na Ukrajině… Ale to, co se děje proti Íránu, tam neříkají agrese Spojených států. Prostě každému měří jiným metrem. A už jenom to, že nejsou takto objektivní, tak už jenom to je, aby na ně opravdu už někdo dohlédl, aby už někdo zasáhl, vymetl ten Augiášův chlév, který se tam děje. A poplatky? Tak se jim bude přispívat prostě ze státního rozpočtu. A bylo by výborné, kdyby o tuto závislost, o tu, co teď provozují, přišli. Myslím, že by nikdo moc neprotestoval. Já tedy určitě ne!“ uzavírá herec.
Vadim Petrov: Veřejnoprávní média lobují za co nejvyšší rozpočet… A Babiš?
„Máte pocit, že pořád ještě někdo nerozumí tomu, o co v případě ČT a ČRo jde?“ ptá se místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov, a pokračuje.
„Celá debata se zúžila jen na to, na jakém rozpočtu se vedení k ČT a ČRo s vládou dohodnou. Jde tedy o peníze. ČT chce tolik, kolik jí přislíbila Fialova vláda, Babiš tvrdí, že by jim mělo stačit o třetinu méně. Veřejnoprávní média lobují za co nejvyšší rozpočet, Babiš vyjednává za co nejnižší. Ono z toho něco vyjde,“ domnívá se a dodává. „To, jak se chovají zaměstnanci médií, mi přijde dětské, stejně jako když Piráti chodili pozpátku. Ale jestli to tak cítí,… Mě jejich dětské chování přesvědčuje spíše o tom, že nižší rozpočet by byl ten správnější.“
Pavel Černocký: Už se na tu stávku těším… A vzkaz redaktorům…
Vyjádřil se i publicista Pavel Černocký, který před lety dokonce kandidoval na post ředitele ČT. „Na přelomu let 2000 a 2001 zaměstnanci ČT ukradli občanům jejich televizi. Ovšem podle zaměstnanců patří ČT jim a nikomu jinému a mohou si tam dát do vedení koho budou chtít a najmout takové redaktory, kteří budou vyhovovat jejich politickému přesvědčení. Každý, kdo to vidí jinak, je blbec a zpátečník… A teď jim chce někdo jejich hračku brát a krátit jejich rozpočet. Skandál! Tak vyhlásíme stávku a zhasneme vaše obrazovky,“ pokyvuje Černocký a podotýká.
„No fajn, ale jedna věc jim zřejmě uniká. V roce 2001 měl divák omezený počet programů a tak to mohlo fungovat. Dnes máme stanic spoustu, včetně CNN Prima, která ochotně zpravodajství nahradí. Už se na tu stávku těším,“ říká s ironickým úsměvem v podobném tónu a pokračuje.
„Socialistický stát vybudoval obří Kavčí hory se spoustou kanceláří… a ty je přece nutné udržovat obsazené. Tehdy byla ovšem jiná doba. Dnes je ČT obří moloch s nafouknutým rozpočtem. Kdyby byl jejich rozpočet snížen o pár miliard, bylo by nutné propustit pár stovek námezdních zaměstnanců… a to by bylo moc dobře. Rovněž by bylo třeba vyslat k redaktorům jasnou informaci: „Pokud nebudete dodržovat objektivitu zpravodajství a budete cpát divákům vlastní ideologii, půjdete jako první,“ nebere si servítky a dodává.
„Organizátoři protestu zdůrazňují, že veřejnoprávní média chtějí bránit jako službu občanům. Jistě, ale jen těm, kteří mají stejné, liberální vidění světa jako oni. Tak hurá do spacáků! A pokud jde o ty „Milchvilprdy“, je zbytečné jejich akce komentovat. Je to podvratná organizace, sdružující pár tisícovek nepříliš bystrých občanů.“
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