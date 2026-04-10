Ferčíková Konečná (Zelení): Náboženský radikalismus v nejvyšších patrech státu

84 % Češek a Čechů věří v reprodukční svobodu. Sociální politiku státu mezitím ovlivňují postavy z organizací, které právo na interrupci chtějí zcela omezit.
Tento cíl má i Hnutí pro život, které chystá zítřejší Pochod 'pro život'. Akce se tváří jako nevinná rodinná akce s balónky. Realita? Je to špička ledovce propracované strategie ultrakonzervativních hnutí, která cílí na osekávání reprodukčních práv žen.
Tato hnutí jsou profesionální, bohatě financovaná a napojená na globální sítě, jako Alliance Defending Freedom. Jejich cílem není 'pomáhat', ale měnit zákony, od zákazů potratů až po omezení antikoncepce.
