Ferčíková Konečná (Zelení): Náboženský radikalismus v nejvyšších patrech státu

10.04.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k sobotnímu Pochodu pro život

Foto: Zelení
Popisek: Zelení

84 % Češek a Čechů věří v reprodukční svobodu. Sociální politiku státu mezitím ovlivňují postavy z organizací, které právo na interrupci chtějí zcela omezit.

Tento cíl má i Hnutí pro život, které chystá zítřejší Pochod 'pro život'. Akce se tváří jako nevinná rodinná akce s balónky. Realita? Je to špička ledovce propracované strategie ultrakonzervativních hnutí, která cílí na osekávání reprodukčních práv žen.

Tato hnutí jsou profesionální, bohatě financovaná a napojená na globální sítě, jako Alliance Defending Freedom. Jejich cílem není 'pomáhat', ale měnit zákony, od zákazů potratů až po omezení antikoncepce.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zelení: Právo na interrupce má být garantované
Zelení: Vláda bojuje proti chudým
Ferčíková Konečná (Zelení): Agresivní algoritmy sítí znají jenom zisk a vliv
Ferčíková Konečná (Zelení): Český paradox v přímém přenosu

Článek obsahuje štítky

kampaň , náboženství , radikalismus , zelení , interrupce , Ferčíková Konečná

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí v České republice omezení práva na interrupci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Lochman, PhD. byl položen dotaz

Jak byste problém s drahou naftou a benzínem řešil vy?

Nebo byste ji právě neřešili, abyste lidi přiměli si pořizovat elektroauta? Uvědomujete si, že na to většina lidí nemá, ani že na to není ČR připravena? Jak třeba chcete řešit nabíjení na velkých sídlištích nebo vůbec místech, kde je problém vůbec zaparkovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

