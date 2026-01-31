Zelení: MERCOSUR = volný obchod, vysoká rizika

„Auta za krávy“ znamenají nerovnou soutěž. Zatímco evropští farmáři dodržují přísná pravidla pro pesticidy, antibiotika i ochranu krajiny, v Jižní Americe je běžná praxe, která by u nás neprošla: plošné letecké práškování pesticidy, rutinní používání antibiotik v chovech, slabší ochrana půdy, vody a zdraví lidí.
Kdo je vinen současnou situací?
Tohle není spravedlivý obchod. Rozdílné standardy vystavují malé a střední evropské farmy neférové konkurenci velkých latifundií. Tlak pak logicky míří jedním směrem:
- rozvolnění ochrany přírody
- rozvolnění standardů kvality potravin
- více chemie v krajině.
Silná partnerství ano. Ale jen férová. Evropa potřebuje spolupráci se světem, ale ne za cenu odlesňování, ohrožení klimatu a zdraví lidí. Společný trh nemůže fungovat, pokud neplatí stejná pravidla pro všechny.
Volný obchod nesmí oslabovat ochranu lidí, zemědělců ani přírody. Spolupředseda Zelených Matěj Pomahač v komentáři pro Ekonews (ZDE) jasně popisuje, proč je obchodní dohoda EU–MERCOSUR problémem, navzdory slibům o růstu a exportních příležitostech.
