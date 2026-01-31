Zelení: MERCOSUR = volný obchod, vysoká rizika

31.01.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obchodní dohodě EU–MERCOSUR

Zelení: MERCOSUR = volný obchod, vysoká rizika
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

„Auta za krávy“ znamenají nerovnou soutěž. Zatímco evropští farmáři dodržují přísná pravidla pro pesticidy, antibiotika i ochranu krajiny, v Jižní Americe je běžná praxe, která by u nás neprošla: plošné letecké práškování pesticidy, rutinní používání antibiotik v chovech, slabší ochrana půdy, vody a zdraví lidí.

Tohle není spravedlivý obchod. Rozdílné standardy vystavují malé a střední evropské farmy neférové konkurenci velkých latifundií. Tlak pak logicky míří jedním směrem:

  • rozvolnění ochrany přírody
  • rozvolnění standardů kvality potravin
  • více chemie v krajině. 

Silná partnerství ano. Ale jen férová. Evropa potřebuje spolupráci se světem, ale ne za cenu odlesňování, ohrožení klimatu a zdraví lidí. Společný trh nemůže fungovat, pokud neplatí stejná pravidla pro všechny.

Volný obchod nesmí oslabovat ochranu lidí, zemědělců ani přírody. Spolupředseda Zelených Matěj Pomahač v komentáři pro Ekonews (ZDE) jasně popisuje, proč je obchodní dohoda EU–MERCOSUR problémem, navzdory slibům o růstu a exportních příležitostech.

Strana zelených

  • SZ
