Zelení: Místo zdravých lesů levné plantáže?

18.01.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na odvolání ředitele Lesů ČR

Zelení: Místo zdravých lesů levné plantáže?
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Lesy nejsou plantáže. Jsou veřejné přírodní bohatství. Ministr zemědělství za SPD odvolal ředitele Lesů ČR ne kvůli selhání, ale protože podnik dobře hospodařil. Zisk rostl, péče o lesy se zlepšovala. To ale zjevně nevyhovuje nové vládní logice.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18744 lidí

Podle vlády nemají státní lesy chránit přírodu a krajinu, ale dodávat levné dřevo. Čím levnější surovina, tím horší péče o lesy. Méně pestré výsadby, menší odolnost vůči suchu a škůdcům, slabší ochrana vody, půdy a klimatu.

Do toho vláda tlačí dohodu EU–MERCOSUR, která otevře dveře levnému dřevu z odlesňovaných pralesů. Výsledek? Tlak na další snižování cen a další zhoršení stavu evropských i českých lesů.

Lesy ČR jsou zároveň miliardový byznys. A právě tady se střetává politika se soukromými zájmy. Firma Uniles, patřící Andreji Babišovi, získala významnou část zakázek Lesů ČR. Vyhazov ředitele tak nepůsobí jako náhoda, ale jako učebnicový konflikt zájmů.

Krátkozraká politika proměňuje lesy v továrny na zisk. Cena za to je vysoká a zaplatí ji krajina, klima i budoucí generace. Text Matěje Pomahače pro Ekolist (ZDE) jasně ukazuje, proč tohle není jen personální výměna, ale další krok k privatizaci veřejného zájmu.

Strana zelených

  • SZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svárovská (Zelení): Vláda nás žene zpět do divokých devadesátek
Zelení: Má Evropa zůstat digitální kolonií?
Zelení: Svátky nepatří na skládky
Zelení: Společně držíme klíče k lepší budoucnosti

 

Zdroje:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/matej-pomahac-dlouhe-noze-andreje-babise-rezou-v-ceskych-lesich?fbclid=IwY2xjawPZVl1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsCubewO8E9QuPnpIUuVhjU4RlfW7_VKU_cp1EiVO-RPguZzUuPIPxdpTvmz_aem__4wId9NNv1gR3IfY0g-eGA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

lesy , Lesy ČR , vláda , zelení , TZ

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Snaží se krátkozraká politika proměnit lesy v továrny na zisk?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Za co přesně žalujete prezidenta?

Za jeho názor, který vyslovil? On přeci neřekl nic, co by se neřešilo - jestli to je pravda nebo ne nevím. A co budete dělat, když neuspějete? Vzdáte se pak své kandidatury na ministra? A naopak, když uspějete, myslíte, že se pak něco změní, a že vás prezident jmenuje? Chcete to po něm v rámci žalob...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Fatální poškození nehtů s použitím gelového lakuFatální poškození nehtů s použitím gelového laku Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Místo zdravých lesů levné plantáže?

22:01 Zelení: Místo zdravých lesů levné plantáže?

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na odvolání ředitele Lesů ČR