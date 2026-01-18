Zelení: Místo zdravých lesů levné plantáže?

Lesy nejsou plantáže. Jsou veřejné přírodní bohatství. Ministr zemědělství za SPD odvolal ředitele Lesů ČR ne kvůli selhání, ale protože podnik dobře hospodařil. Zisk rostl, péče o lesy se zlepšovala. To ale zjevně nevyhovuje nové vládní logice.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Podle vlády nemají státní lesy chránit přírodu a krajinu, ale dodávat levné dřevo. Čím levnější surovina, tím horší péče o lesy. Méně pestré výsadby, menší odolnost vůči suchu a škůdcům, slabší ochrana vody, půdy a klimatu.
Do toho vláda tlačí dohodu EU–MERCOSUR, která otevře dveře levnému dřevu z odlesňovaných pralesů. Výsledek? Tlak na další snižování cen a další zhoršení stavu evropských i českých lesů.
Lesy ČR jsou zároveň miliardový byznys. A právě tady se střetává politika se soukromými zájmy. Firma Uniles, patřící Andreji Babišovi, získala významnou část zakázek Lesů ČR. Vyhazov ředitele tak nepůsobí jako náhoda, ale jako učebnicový konflikt zájmů.
Krátkozraká politika proměňuje lesy v továrny na zisk. Cena za to je vysoká a zaplatí ji krajina, klima i budoucí generace. Text Matěje Pomahače pro Ekolist (ZDE) jasně ukazuje, proč tohle není jen personální výměna, ale další krok k privatizaci veřejného zájmu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.