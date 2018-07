Fiala (ODS): Fakta mluví jasně

Andrej Babiš dobře ví, že to byl on, kdo přivedl KSČM k moci. Nic na tom nezmění jeho snaha přepisovat události posledních měsíců a svalovat teď vinu na ODS.

Je to směšné. Fakta mluví jasně: komunisty si vybral on hned po volbách, jeho hnutí je prosadilo do funkcí ve sněmovně (třeba do čela vlivného rozpočtového výboru), hlasovali s nimi vytrvale celých osm měsíců, pochvalovali si, jakou mají shodu v programu a nakonec s nimi udělal vládu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



