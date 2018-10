Rád bych upozornil premiéra Babiše, který by po prohře ANO v senátních volbách hned měnil volební systém, že i kdyby byly senátní volby jednokolové, skončily by stejně. ODS by v nich zvítězila a hnutí premiéra prohrálo...

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



