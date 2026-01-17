Fiala (ODS): Mimořádně špatná zahraniční politika se nám v budoucnu vymstí

Svět se stává čím dál tím nebezpečnějším. Rozpad světového řádu, jak jsme ho v posledních desetiletích znali, je bohužel realitou. Příští měsíc to budou 4 roky, co Vladimir Putin napadl Ukrajinu a vyvolal největší ozbrojený konflikt v Evropě za 80 let.
Roste i napětí na Blízkém východě. Kromě útoku Hamásu na Izrael v roce 2023 a regionálních konfliktů sílí protivládní protesty v Íránu. Místní brutální diktatura zraňuje a vraždí lidi v ulicích.
A v neposlední řadě pozorujeme obrat a vidíme jistou nevypočitatelnost v zahraniční politice Spojených států. Ať už jde o to, jak se americký prezident staví k evropské bezpečnosti či konfliktu na Ukrajině, mimořádně nebezpečné jsou hrozby, že USA zaberou Grónsko.
Proč to píšu? Protože v nebezpečném světě musíme dbát na naši bezpečnost a musíme se mít na pozoru. Jenže jak se k současnému světovému dění staví vláda?
Babiš se ve svém druhém období ukazuje jako slabý a neodpovědný premiér. Nejdřív se připojil na Evropské radě ke Slovensku a Maďarsku. Na jednání koalice ochotných zase ukázal, že Ukrajincům už nebudeme pomáhat.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Ministr zahraničí vzal na návštěvu Ukrajiny poslance, který v Kyjevě přímo odříkal ruskou propagandistickou verzi, že za konflikt na Ukrajině může NATO. A ministr obrany byl umlčen prokremelskou vládní SPD, aby se nevyjadřoval vůbec k ničemu.
To je mimořádně špatná zahraniční politika, která se nám v budoucnu vymstí. Česko bude vnímáno našimi spojenci jako nespolehlivá, nesolidární země – a zároveň v nás Rusko může vidět snadnou kořist, která lehce podlehne jeho vlivu.
Nedopusťme to. Vyvíjejme každý den tlak na vládu, klaďme jí otázky a nenechme Česko proměnit v Maďarsko a Slovensko – tedy zemi, která snadno ohne hřbet před každou hrozbou a bojí se jasně postavit agresorům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.