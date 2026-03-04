Výborný (KDU-ČSL): V rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti

Děkuju za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, pane vicepremiére, dámy a pánové, já bych tady rád v tuto chvíli přednesl stanovisko za poslanecký klub KDU-ČSL. Jednotliví kolegové poslanci potom samozřejmě vystoupí v rozpravě podle jednacího řádu a odůvodní své pozměňovací návrhy. Já na začátek chci ale říct, že my plníme slova, která jsme řekli nejenom našim voličům, ale i občanům, že budeme opozicí, která je tvrdá, nesmlouvavá, ale konstruktivní. A pokud ten návrh státního rozpočtu - a já teďka ponechám stranou to, o čem vláda i paní ministryně velmi dobře ví - to znamená, že ten návrh, a to je, myslím, jeho základní vada, je podáván v rozporu se stále platným a účinným zákonem o rozpočtové odpovědnosti. A myslím, že tohle to je ta zodpovědnost, kterou si na sebe vláda i paní ministryně prostě musí vzít, ale je potřeba, aby to všichni věděli. Předkládat zákon, protože státní rozpočet je zákonem - to pro veřejnost - který je vlastně v rozporu s platnou právní normou, já považuju prostě za chybné a těžko odůvodnitelné nebo omluvitelné. Nicméně to tady teď ve druhém čtení samozřejmě nevyřešíme.
A já znovu říkám: tak, jak ten rozpočet byl sestaven i s touhletou zásadní vadou, tak my lidovci se ale domníváme, že tam je celá řada věcí, která je vysoce problematická právě pro občany České republiky, pro naše rodiny, pro domácnosti tady v České republice, a to i v kontextu toho aktuálního mezinárodního vývoje. Protože jsme ale říkali, budeme konstruktivní, tak předkládáme - já za to chci poděkovat poslankyním a poslancům našeho klubu - předkládáme 20 - jestli se nepletu - pozměňovacích návrhů, kde na ty nejkřiklavější problémy, které jsme tam identifikovali v jednotlivých kapitolách, se snažíme reagovat. Nepředkládáme vše, kde vidíme ty problémy, protože vnímáme i to, že tady byla už předložena a bude dnes odůvodněna řada pozměňovacích návrhů od našich kolegů i z jiných politických klubů a stran, které ty problémy, na které my dlouhodobě upozorňujeme, také řeší, a jsme samozřejmě připraveni je podpořit.
To základní a to zásadní a důležité, na co tady ale musím v tuto chvíli upozornit, tak nejsou jednotlivé kapitoly, ale je celková skladba těch výdajů, které mají bezprostřední dopad na bezpečnost vás - občanů České republiky, bezpečnost našich rodin, domácností. Já jsem očekával pod dojmem a s vědomím toho, že i vláda se věnuje a sleduje tu mezinárodní situaci - ráno, jsme tady opět slyšeli od nejvyššího dispečera informace o tom, kde se aktuálně nacházejí jednotlivé lety a sloty a které telefonáty, s kterým majitelem aerolinií, ať už českých nebo zahraničních, proběhly. Úplně nechávám stranou to, že tohle přece není role premiéra, ale je zjevné tedy, že vláda ví o té situaci. Já jsem očekával, že využijete situace, která se vlastně nabízela. Pro vládu je vysvobozením to, že druhé čtení státního rozpočtu je až dnes, to znamená, že vláda měla dostatečný prostor a čas, a já pořád čekám, že i mezi těmi přihlášenými budou vládní poslanci, kteří budou po domluvě s paní ministryní předkládat takové pozměňovací návrhy, které opět alespoň částečně posílí ty kapitoly, které se dotýkají právě bezpečnosti a obrany České republiky.
Vláda Andreje Babiše - přečtěte si programové prohlášení vlády, tak hovoří o tom, že obrana je jednou z priorit. Přesto na ni vyčlenila méně peněz, a Česku hrozí, že nedosáhne ani těch dvou procent závazku, dvou procent HDP, což je závazek vůči našim spojencům. Považujeme to právě i v kontextu toho velmi turbulentního vývoje v mezinárodních vztazích vlastně za ohrožení České republiky, ohrožení bezpečnosti nás všech občanů na prvním místě. Nikdo asi nevyzýváme vládu nebo nebudeme pranýřovat vládu za to, že se v rozpočtu roku 2026 nepostaví po bok Polska. Já jenom připomenu, že Polsko se svými výdaji je na 4,5 procentech hrubého domácího produktu, to znamená, je nad těmi závazky, které vyplývají ze summitu v Haagu. My bohužel, pokud ten rozpočet nebude v těchto kapitolách alespoň částečně posílen, tak se zařadíme, dámy a pánové, zařadíme se na konec toho seznamu 32 zemí Severoatlantické aliance. Já jsem docela zvědav, jak toto bude chtít premiér Andrej Babiš vysvětlit Donaldu Trumpovi, který bude, dnes bych řekl, zcela nesmiřitelný, až dostane v Ankaře na červnovém summitu Severoatlantické aliance ten seznam států a Česká republika tam bude poslední, tam bude tou fixou Donaldu Trumpovi budou označeni jasně ti černí pasažéři. A my bohužel tímto postupem budeme poslední. Opravdu toto dokážeme nějakým způsobem zohlednit? Dokážeme reagovat na tyto věci? Dokážeme reagovat na tuto situaci, kdy budeme jedinou zemí, jedinou zemí Aliance, kde výdaje na obranu stagnují, respektive reálně klesají? Já chci pořád doufat, že vláda si toto uvědomuje, a vyzývám paní ministryni, vyzývám ministra obrany, aby toto zohlednili ještě v rozpočtu roku 2026. Ano, umíme číst, čteme a chci pochválit, abych nebyl jenom kritický, chci pochválit pana ministra Zůnu, protože když se podívám na střednědobý výhled na roky 2027, 2028, tak tam si myslím, že pan ministr Zůna - a klobouk dolů, že dokázal přesvědčit svého předsedu Tomia Okamuru, že je potřeba se té kapitole skutečně intenzivně věnovat. Tam totiž ty částky, které jsou ve střednědobém výhledu uvedeny, znamenají výrazné posílení kapitoly právě obrany, a to o desítky miliard korun. Je to v pořádku. Pana ministra Zůnu chválím. Je vidět, že zapracoval i v rámci své politické stáje a svého předsedu o tom přesvědčil. To je dobře.
Jsem zvědav, jak ten rozpočet potom bude sestavován. Ale myslím to zcela upřímně a poctivě - Ano, tohle je dobrá zpráva, ale bylo by potřeba, aby to bylo zohledněno i v rozpočtu roku 2026, a to bohužel v tom návrhu není. A právě v situaci, kterou vnímáme dnes v zahraničí, tak to považuju za chybné a nebezpečné. Vyzývám vládu, aby to zohlednila.
Prosím, zkuste se podívat na to, jak to mají vaši přátelé - protože vy se k nim často obracíte, často k nim vzhlížíte - na Slovensku, v Maďarsku. Tam je potřeba vidět, že jsou bezpečně nad dvěma procenty, bezpečně nad dvěma procenty hrubého domácího produktu. Bylo by fajn se tedy v tomto smyslu na to podívat, přehodnotit - a k tomu vyzývám vládu - nesnižovat výdaje na obranu. Stejně tak i pod tlakem informací, které vidíme na světových burzách a trzích s energiemi - zemní plyn, ropa - nedokážeme vůbec predikovat, jaký bude ten vývoj. Vidíme, jak ty ceny skutečně lítají, a to může mít bezprostřední dopad na peněženky našich občanů. Je potřeba v těch kapitolách, které se dotýkají možnosti, jak ušetřit, jak by mohly naše domácnosti ušetřit právě na energiích, tak určitě neškrtat, naopak tyto kapitoly posílit. Bude tady o tom zcela jistě hovořit kolega Hladík.
Týká se to obnovitelných zdrojů, týká se to Nová zelená úsporám. Tam, kde skutečně můžete vy občané reálně šetřit, tak by bylo dobře, kdyby vám to tato vláda umožnila právě i tím, že nebude tyto podpory skutečně reálně škrtat. To si myslím, že je to zásadní, klíčové a důležité. A pokud jde o ty další body, další kapitoly, tak samozřejmě pro nás, pro lidovce, bude a je důležitá samozřejmě schopnost financovat zajištění základních sociálních služeb. Oceňujeme, že vláda přistoupila k tomu, co nakonec bylo i za nás plánováno. To znamená, že od 1. dubna dojde k navýšení platů, dojde k navýšení platů i těch, kteří právě v sociálních službách působí. Stal se drobný problém, drobný omyl, u pana ministra Juchelky, že se na to už nepamatovalo v kapitole státního rozpočtu. Chceme panu ministrovi pomoct. Je to vlastně podaná ruka. Pokud podpoří ten návrh, který tady bude předkládat Marian Jurečka, tak ten slib bude moci být naplněn a nebude ohrožena dostupnost, kvalita sociálních služeb po 1. dubnu. Stát se to může, že se něco slíbí a pak se to zapomene propsat do rozpočtu. Nebylo by to ani poprvé, ani naposled. I nám se to stávalo, budu sebekritický. Ale tady tohle je zcela jistě podaná ruka a prosím, přijměte ji. A dokážeme tímto způsobem společně pro občany České republiky tady skutečně dělat pozitivní věci.
Další věci, které se dotýkají kapitoly například sportu, které se dotýkají kapitoly organizací, které pracují s mládeží, skauti a další - tady si myslím, že to paní ministryni financí uteklo a chápu to, protože to je pod její rozlišovací schopnosti a teď to nemyslím nějak pejorativně. Skutečnost (?) v tom bilionovém rozpočtu 50 milionů jsou skutečně drobné.
Tak já jsem rád, že i na základě našeho soustavného tlaku - a nejenom nás, ale i dalších politických stran - snad toto se podaří také napravit v rámci samozřejmě prevence práce s dětmi a s mládeží. Jsou to peníze, které pro ně jsou zásadně důležité, pro státní rozpočet fakticky zanedbatelné. Čili ještě jednou, dámy a pánové - tolik pozice KDU-ČSL. Budou tady načteny ty pozměňovací návrhy, odůvodněny. Já věřím, že alespoň v části z nich vláda dokáže zaujmout rozumné, moudré a konstruktivní stanovisko, protože jsme na jedné lodi a chceme společně ve prospěch vás, občanů České republiky, schválit alespoň částečně rozumný rozpočet roku 2026. Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.