Ministryně Schillerová: Příjmy státního rozpočtu činí 2 117,8 miliardy korun

04.03.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi poslanecké sněmovny 4. března 2026 k vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0

Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce shrnout aktuální stav projednávání tohoto sněmovního tisku, kterým je vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026, včetně rozpočtové dokumentace ve druhém čtení. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu byly v prvním čtení schváleny základní parametry vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026 v těchto výších: příjmy státního rozpočtu činí 2 117,8 miliardy korun, výdaje státního rozpočtu jsou schváleny ve výši 2 427,8 miliardy korun, deficit státního rozpočtu na rok 2026 byl schválen ve výši 310 miliard korun v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl přikázán a projednán v příslušných výborech Poslanecké sněmovny.

S druhým čtením návrhu zákona o státním rozpočtu souvisí několik zásad, které nyní stručně zmíním. V rámci druhého čtení budou načítány pozměňovací návrhy, které jsou ovšem limitovány již zmíněnými základními parametry, které musí zůstat neměnné. Stejně tak nelze změnit způsoby pořádání navrhovaného deficitu, výši celkového vztahu k rozpočtům krajů, obcí a hlavnímu městu Praha a zmocnění pro ministryni financí.

Dalším pravidlem pro navržené poslanecké změny je zákonem stanovená minimální výše vládní rozpočtové rezervy, která nesmí klesnout pod úroveň 0,3 procenta celkových výdajů státního rozpočtu, absolutně vyjádřeno, se jedná o minimální částku této rezervy ve výši 7 283 511 440 korun. Každý pozměňovací návrh, který by některou z těchto zmíněných zásad nerespektoval, je nehlasovatelný. Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  ANO 2011
  místopředsedkyně vlády
