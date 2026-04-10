Fiala (ODS): Ministr Macinka se „utrhl ze řetězu“

10.04.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Vzkaz pro Andreje Babiše, publikovaný na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Pane premiére, nechci Vám kazit dovolenou, ale tohle byste měl vědět. Věci se nevyvíjejí dobře. Jsou problémy na Blízkém východě, možná i Vám to trochu ten dovolenkový klid kazí. No a má to vliv nejen na ceny pohonných hmot, což lidé dost pociťují, ale prodražují se i další věci, bylo by potřeba se tomu věnovat.

A úplně se „utrhl ze řetězu“ ministr Macinka, jeho výpady vůči prezidentovi nejen vybočují z toho, co si může dovolit člen vlády, ale jsou i za hranou slušného chování. Poškozuje nás to v zahraničí. Měl byste se prostě vrátit a něco s tím vším začít dělat.

Zdravím! Petr Fiala

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Fiala , ODS , Macinka

HHH, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseantares.h , 10.04.2026 11:44:46
Ze řetězu se utrhla ta jeho vláda všechno jí prošlo a s lidí dělali jen hlupáky.

