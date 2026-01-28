Fiala (ODS): Ministr zahraničí by měl okamžitě skončit

29.01.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na střet ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem

Fiala (ODS): Ministr zahraničí by měl okamžitě skončit
Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

Textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky vůči prezidentovi republiky jsou zcela nepřijatelné. Vydírání a vyhrožování člena vlády prezidentovi je úplnou destrukcí politické kultury.

Ministr zahraničí by měl okamžitě skončit. SMS ministra Macinky jsou nejen nehorázné, ale také směšně nabubřelé. Přemýšlím, co je horší. V každém případě je jasné, že takový člověk nemůže zastávat žádnou vládní funkci. A to platí i v případě, že ho Andrej Babiš a spol. nyní podrží.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bombastické video s Fialou má nepříjemnou dohru. ODS mlčí
„My jsme Petr Fiala, my neseme plamen.“ ODS zničila svou slávu za pár vteřin
Fiala (ODS): Mimořádně špatná zahraniční politika se nám v budoucnu vymstí
Sláva Fialovi, znělo při kongresu. Ale z TOP 09

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS , Pavel , Macinka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měl by premiér Babiš ministra zahraničí Petra Macinku okamžitě odvolat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Vy jste principy ctili?

Tvrdíte, že se mají ctít principy zastoupení stran ve vedení sněmovny. Ale pokud se nepletu, vy jste je také přeci nectili a třeba jste nedali post nikomu z SPD, i když podle počtu mandátů by na něj měli mít nárok. Takže myslíte, že je teď vaše kritika spravedlivá? Jde mi o objektivitu, nechci hájit...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 21 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Naše vláda nemá zájem na zákopové válce

9:15 Premiér Babiš: Naše vláda nemá zájem na zákopové válce

Informace na svém veřejném facebookovém profilu ke konfliktu prezidenta Petra Pavla a miistra zahran…