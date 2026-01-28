Fiala (ODS): Ministr zahraničí by měl okamžitě skončit

Textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky vůči prezidentovi republiky jsou zcela nepřijatelné. Vydírání a vyhrožování člena vlády prezidentovi je úplnou destrukcí politické kultury.
Ministr zahraničí by měl okamžitě skončit. SMS ministra Macinky jsou nejen nehorázné, ale také směšně nabubřelé. Přemýšlím, co je horší. V každém případě je jasné, že takový člověk nemůže zastávat žádnou vládní funkci. A to platí i v případě, že ho Andrej Babiš a spol. nyní podrží.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.