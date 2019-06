Fiala (ODS): Voláme Babiše k zodpovědnosti, křičení a nadávky nic nevyřeší

Předseda vlády se ocitl v situaci, která nemá obdoby. Závěry auditní zprávy jsou pro premiéra zdrcující, v první řadě musíme zabránit tomu, aby neoprávněné dotace pro Agrofert platili občané. Proto požadujeme oficiální zveřejnění auditní zprávy, která byla zaslána do České republiky, dále zastavení proplácení všech dotací pro holding Agrofert a přípravu odpovědi pro Evropskou komisi pouze členy vlády, kteří nejsou nominováni hnutím ANO.

Situace je natolik závažná, že nastal čas, aby předseda vlády požádal o důvěru Poslaneckou sněmovnu. My v ODS budeme dělat vše pro to, aby tyto věci premiérovi neprošly. Podle toho, co se děje na náměstích, je zjevné, jaký názor na to lidé mají. Premiér může křičet, nadávat, konspirovat a vykládat o ‚mýtusech‘, ale toto asi nevyřeší jedna čepice, toto může vyřešit jen zodpovědnost, ke které předsedu vlády voláme.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV