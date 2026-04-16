Fiala (SPD): Abychom mohli něco pořádného změnit, tak potřebujeme změnit zákon

Dobrý den, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Omlouvám pana předsedu Okamuru, který tady má delegaci ze Srbska, takže se jí musí věnovat jako předseda Poslanecké sněmovny, tak doufám, že ho zastoupím.
Já jsem si žádný projev ani nepřipravoval a řeknu to, jak to cítím, jak to prostě podle mého názoru všechno je.
Po těch volbách si podle mě bývalá koalice vůbec nepředstavovala, že se může stát, že může nastoupit nějaká jiná koalice. Když jim to začalo docházet, tak čeho jsme byli svědky? Toho, že jsme nedostali ani rozpočet. Když jsme ten rozpočet chtěli, nikdo nám ho neposlal a dokonce byly porušovány i zákony, protože do jisté doby v zákoně je napsáno, že musíme dostat aspoň rozpočet například Státního fondu dopravní infrastruktury, aby se stihly naplánovat akce na příští rok. Nic takového jsme nedostali. Nedostali jsme ani rozpočet a dodneška nám opozice říká, vždyť vy jste řekli, že připravení jste. Jasně, že jsme, ale když nemáte ta čísla, tak nemůžete počítat. A my jsme v té vládě poměrně rychle ten rozpočet dali dohromady, minimálně jsme ho opravili tak, že je pravdivý. To byl v poslední době velký problém, že jsme se vlastně na ty rozpočty nemohli spolehnout. Dneska víme, že výdaje jsou výdaje a příjmy jsou příjmy, že to tak je. A nic neupravujeme, abychom měli o něco lepší výsledek. Děláme to proto, abychom se v tom mohli orientovat a aby se v tom také samozřejmě mohli orientovat občané České republiky. To je pro nás strašně důležité.
Tato vláda řídí Českou republiku čtyři měsíce. To, co slyším hlavně od opozice, od některých dalších, možná z médií, že se ta vláda hádá, že je v tom velký chaos, že vlastně neví vláda, co dělá a podobně. My jsme měli hotové programové prohlášení vlády za týden. Měli jsme to připravené, dali jsme to dohromady, všechny tři strany, to znamená ANO, SPD i Motoristé jsme se dohodli. V tom programu je například, já budu hovořit za SPD, 95 procent programu hnutí SPD, takže my jsme s tím programovým prohlášením spokojeni a každý, kdo se ptá, co se bude dít, jakým směrem Česká republika půjde, tak stačí, když si vezmete programové prohlášení vlády a můžete si to přečíst. Tam jsou všechny varianty, všechny možnosti, jakými směry se chceme ve všech oborech prostě vydat a co budeme plnit.
Já myslím, že to není žádný chaos. My postupujeme krok za krokem. Vezměte si ale, že legislativní proces v České republice trvá devět až jedenáct měsíců včetně Senátu a podpisu prezidenta a pokud nemáte hotový zákon, nic moc nemůžete měnit, protože většina výdajů, které Česká republika má, je daná zákonem. To znamená, jsou to mandatorní nebo kvazi mandatorní výdaje. A abychom mohli něco pořádného změnit, tak potřebujeme změnit zákon.
Těch zákonů máme v Poslanecké sněmovně opravdu velký počet a snažíme se dělat změny ve prospěch České republiky. Některé věci se nám povedly i bez zákonů, ty, které jsme avizovali před volbami, ty, které jsme říkali lidem, a ty, které České republice pomohou. Zmíním jich tady několik. Nám se podařilo hned v začátku zlevnit elektřinu o 10 procent u fyzických osob, u právnických osob a zvlášť u těch, které jsou napojené na vysoké napětí, až o 20 procent. Já myslím, že to byl velmi správný počin, protože to vrátilo například inflaci ještě i pod inflační cíle. Dneska, dokonce tři měsíce, i v důsledku ropné krize, kterou vyvolal Blízký východ, je inflace 1,9. Byla 1,6 procentního bodu.
To jsou prostě nevídané hodnoty, kam jsme se nedokázali dostat devět let. A bylo to díky tomu, že jsme zlevnili regulovanou složku energií, že jsme obnovitelné zdroje převedli na stát, a není to nic zvláštního. Mají to tak například v Německu už několik let, udělali to.
Samozřejmě cena energií, ropy, fosilních paliv, je prostě pro Českou republiku, pro český průmysl, jednou z nejdůležitějších věcí. A nám se to povedlo hned v začátku. Řekli jsme, udělali jsme to, a já myslím, že to byl správný krok a byl to správný krok i pro finanční trhy.
Další důležitá věc, odmítnutí migračního paktu a nové emisní povolenky. Migrační pakt, to je to, proti čemu SPD v minulosti bojovala. Migrační pakt je to, za co si má Okamura jít na tři roky sednout, za ten plakát, kde je napsáno Stop migračnímu paktu, protože chceme, aby Česká republika i v budoucnu byla bezpečnou zemí, aby se tady nedělo to, co se děje v západní Evropě, to, co se děje v Německu, ve Francii, v Holandsku, v Anglii a v některých dalších zemích. Takže my jsme řekli ne, nebudeme migrační pakt akceptovat. A také jsme odmítli nové emisní povolenky. Nové emisní povolenky jsou známy pod zkratkou ETS 2. Mají zahrnovat, jsou to vlastně další daně za to, že budete topit plynem, za to, že budete jezdit autem, dokonce za to, že budete jezdit autobusem. Další daně, které má platit český občan. A my jsme řekli už dost, žádné další daně zvyšovat nebudeme žádné další daně přijímat nebudeme a povolenky ETS 2 nebudeme implementovat. Proč? Protože víme, co s Českou republikou a nejenom s Českou republikou, ale s Evropou udělaly povolenky, které jsou známy pod názvem ETS 1. Jsou to ty povolenky, které platí český průmysl, ale i evropský průmysl. Platí je už téměř dvacet let. A co to znamená? Podívejte se na ty nadpisy, na ty nadpisy, o kterých jsme mluvili posledních čtyři, pět, šest let, že se Evropa deindustrializuje, že ty firmy odcházejí, že odcházejí do Asie, do Číny, kde mají daleko levnější energie, že odcházejí dokonce do Spojených států amerických, kde Donald Trump říká pojďte k nám, naše vstupy budou jenom 30 procent, ceny energií budou 30 procent těch vašich, které máte v Evropě díky tomu Green Dealu. Díky ideologii, kterou na vás uvaluje Evropská unie a bohužel zatím se zdá, že na tom Evropská unie nechce nic měnit.
Já jsem byl v Evropském parlamentu na schůzi hospodářských výborů před necelým měsícem a musím vám říct, že z toho mám pocit, že se nic neděje, že Evropská unie je vlak, který jede po nějaké koleji, ti úředníci a poslanci mají zatažené záclonky, aby neviděli to, co se děje venku, pijí a hodují a říkají si, no, někam to dojede a do té doby, než to dojede, tak my tady budeme sedět a uvidíme, co všechno se stane.
Zatím z toho Bruselu žádná změna. Možná mráz, ale jinak žádná změna z toho Bruselu prostě nepřichází.
Jsem rád, že premiér České republiky, střední, nechci říct malé, střední země v srdci Evropy, udělal koalici, která se snaží odložit povolenky ETS 1, aby neškodily evropskému průmyslu, aby se evropský průmysl sem zase v podstatě mohl začít vracet a my ho nesmíme nechat odejít, protože pokud jednou odejde, už se nevrátí a myslím si, že to je, že to by byl majstrštyk, kdyby se českému premiérovi v koalici dalších států Evropské unie podařilo odložit povolenky ETS 1. Já vám řeknu, co znamená odložit v hantýrce Evropské unie. No, je to jednoduché. Doufejme, že už se k nim nikdo nikdy nevrátí. Ono to bude odloženo na x let, ale já bych si přál, aby to bylo odloženo na věčné časy, protože jinak nám to ten evropský průmysl opravdu zničí.
Co tady máme dál? Stavební zákon jsem probral. Obnovit záruky a spustit bezúročné úvěry pro malé a střední firmy, to je další bod, protože to naše podnikání dostane pěkně za uši. Náš průmysl a všechny ty firmy dostanou pěkně za uši díky Green Dealu, díky drahým vstupům, to znamená drahým energiím, samozřejmě bude ubývat zakázek, konkurenceschopnost utrpí. A teď se vás ptám, když budete mít o 100 procent vyšší vstupy, to znamená ceny energií, půjde si ten výrobek někdo koupit do Polska, nebo k nám? Půjde si ho koupit, koupí si ho z Asie, nebo u nás? Koupí si ho z Ameriky, nebo u nás? No tam, kde ho bude mít levnější. Protože ta kvalita ve většině věcí už se dá dneska pořídit tak, že je srovnatelná. To je problém. Takže my musíme firmám a průmyslu pomoct.
Ušetřili jsme více než 11 miliard korun na provozu státu. No, když jsme viděli ten návrh rozpočtu, který nám koalice poslala, doplnili jsme ho o to, co tam neměli. To znamená například o těch 40 miliard v SFDI na ty dálnice. Doplnili jsme ho o 37 miliard na důchody, které tam taky nebyly. Doplnili jsme ho o 8 miliard na Ministerstvu zemědělství na peníze, které měli dát lesákům, myslivcům a dalším, a dalším dalším, na každém rezortu to bylo něco. No, tak jsme věděli, že musíme rychle začít šetřit. A já si pamatuju z té doby, jenom Úřad vlády, to je Strakova akademie tady kousek, ušetřil tenkrát 140 pracovních míst. A tak se to vyžadovalo po všech ministrech a po všech ministerstvech.
Samozřejmě ty pozice, které nebyly nezbytně nutné, tak se zrušily. A my chceme, aby státní úředníci byli kvalitně zaplaceni. A aby byli kvalitně zaplaceni, na to potřebujeme finanční prostředky. Tudíž existuje takový stop stav, že ti, kteří budou dobrovolně odcházet, budou odcházet, peníze se budou šetřit, aby bylo na platy úředníkům, kteří tam pracují, aby mohli hrdě říct, že pracují pro stát, pro státní správu. A také jsme jim zvýšili platy o devět procent ve veřejném sektoru. Zvýšily se platy o devět procent ve veřejném sektoru, a to opozice křičela: kde na to vezmete, když jsme na to neměli my? No, vy jste na to neměli, ale my jsme to našli. Prostě jsme to našli, zvýšili jsme platy.
Mluvil jsem už o tom, že jsme dosáhli nejnižší inflace za devět let a všechny odborné kruhy říkají, že to bylo snížením ceny energií. Jasně, inflace znamená zdražování, to je nejmenší zdražování za devět let, které Česká republika teď, první čtvrtrok, první kvartál prostě má. Teď se nejmíň zdražuje, o 1,6 až 1,9 procenta, jak to bylo za posledních devět let. To je podle mě výborný ekonomický výsledek. Ale já neříkám, že to je jenom záležitost této vlády. Samozřejmě je to i záležitost České národní banky, která reguluje, máme vlastní monetární politiku. To je to, že máme korunu. Můžeme tyto věci regulovat sami. Můžeme to dělat pomocí úrokové míry, a Česká národní banka to dělá. Takže tady chci říct jako zaplaťpánbůh, že máme korunu a nejsme závislí na ECB, Evropské centrální bance a můžeme si svou monetární politiku dělat sami.
Další věc, která se teď veze ve Sněmovně, je obnovení neplacení výživného jako trestný čin, protože najednou všichni jsou v pohodě, neplatí výživné a platí to stát. Stát to sice potom po nich vymáhá, no, ale oni říkají: Vezměte si, když nemám. Potom na to doplácejí ty děti, doplácejí na to rodiny a už se to veze, že neplacení výživného bude znovu trestným činem.
Co je důležité? Připravili jsme zmrazení platů politiků, slibovali jsme to před volbami a děláme to. Ten zákon je ve Sněmovně, my jsme to navrhovali, teď mluvím za hnutí SPD, už asi pětkrát. Okamura tady stál a říká, zamrazme to. Já vím, že to moc neušetří, ale je to symbol. Je to symbol vůči veřejnosti, vůči lidem. Když nemají oni prachy, tak my taky ne. A tak by to mělo být. To je ta solidarita. Prostě zamrazme to! A my to máme v prvním čtení a zamrazíme to.
Opozice říká, no jo, a pak to stejně skokově vyskočí, a podobně. Tak já vám něco řeknu. Až to skokově vyskočí, tak to prostě změníme zákonem a bude to. Nemusíte se bát, že to teď zamrazíme na čtyři roky a pak to necháme vyskočit o horentní sumy a ceny. To bychom neudělali. A máme na to čas, když to zamrazíme, máme celé volební období čas, abychom s tím zákonem mohli pracovat.
Posilujeme sociální služby zhruba o 1,4 miliardy korun. Sociální služby, co to je? To je hlavně péče o starší občany. Já jsem si to musel tady jenom poznačit, abych přesně řekl, co to je, abyste to věděli. Jsou to terénní pečovatelské služby, jsou to asistentské služby a i dlouhodobá péče. To všechno se posiluje o 1,4 miliardy.
Pane ministře, říkám pravdu? (Ministr Juchelka: Je to tak.) Je to tak. Děkuju.
To jsou všechno věci, kdy pro nás prostě lidé jsou na prvním místě.
Karel Havlíček představil novou hospodářskou strategii, takže už to není tak, že budeme dělat to, co nás zrovna napadne, když se vyspíme, ale máme nějakou koncepci A po tom já jsem volal celou dobu, že ta země musí mít nějakou koncepci, nějakou strategii energetickou, to nás ještě čeká. Když se zeptáte té minulé vlády, co, z čeho tedy budeme, když uděláme dekarbonizaci, když zrušíme uhlí, tak čím budeme svítit a topit, než se dostaví Dukovany, protože ta spotřeba se neustále zvyšuje, čím budeme topit za rok, svítit, za dva, za tři, za čtyři, protože Dukovany budou až v roce 2037, 2038! Tak co budeme dělat do té doby? Jako postavíme dva větrníky a to nás uživí? No, to v žádném případě. Takže i tu energetickou koncepci musíme revidovat a musíme měnit tak, abychom věděli, co budeme dělat. Protože pokud to nevíme, tak to já jsem si z toho dělal v minulosti srandu, ale ono už to není legrace. No tak prostě budeme v Praze svítit v pondělí a v Brně ve středu.
Tyto všechny věci musíme samozřejmě dát dohromady. Karel Havlíček to má, má to v komplexní systémové hospodářské strategii, která se týká všech oblastí průmyslu, hospodářství. A já si myslím, že je to správně. Tak.
Tady máme propojit průmysl, výzkum, inovace, to jsou věci, které jsou pro nás velmi důležité a mají právě význam k tomu zvyšování HDP. My se pořád musíme snažit snižovat cenu energií. To je základ, protože cena energií, pokud se bude zvyšovat, je to největší proinflační impuls, kterému musíme čelit. Já bych tedy osobně to snížil tím, že bych úplně zrušil Green Deal, nebo, jak se říká v hantýrce Evropské unie, odložil bych ho. Odložil bych ho třeba aspoň o dvacet nebo o třicet let nebo o čtyřicet, abychom mu dali nějakou evoluční příležitost. A možná za dvacet, třicet let, a to já si dokážu představit, že už budeme umět třeba využít jaderné palivo, že ho budeme umět využít tak, abychom z něho ještě nějakou energií získali, použít ho do průmyslu, do výroby, aby se někde neválelo, neškodilo a podobně. A je to spousta, spousta dalších věcí.
To znamená, my musíme investovat do inovací, digitalizace, my musíme investovat do toho, abychom ten průmysl prostě připravili na tu těžkou dobu, která bohužel díky těm energiím a Green Dealu tu Evropu čeká. A já tady biju na poplach šest let, ale málo. Sice už to Merz s Leyenovou vědí, že je to blbě, ale pořád ten vlak v tom Bruselu jede, zatažené záclonky, pije se a hoduje, a tak uvidíme, kdy jim to dojde úplně.
Zjednodušit služby pro firmy, zjednodušit byrokracii a administrativu. Nedávno, je to dva dny, co Hospodářská komora, s kterou úzce spolupracujeme, máme memorandum o spolupráci – teď mluvím za hospodářský výbor – připravila sama návrh zákona na zjednodušení byrokracie a administrativy pro podnikání. Já si myslím, že je to strašně důležitá věc, protože zkuste začít dnes podnikat v České republice, a to hlavně vy tam na galerii, ta mladá generace, na kterou to jednou čeká, kteří budou chtít začít podnikat. Navalí na vás takové povinnosti, že nebudete spát hned první den po tom, co se rozhodnete, že budete chtít podnikat. Navalí na vás takové finanční nároky, že nebudete mít šanci a to je potřeba taky změnit.
Je potřeba zjednodušit všechny ty věci, procesy, které se týkají zakládání společností. I když v tom musím říct, že se teď hodně udělalo, hodně udělalo a udělaly to i minulé vlády a už to není tak strašné, ale pořád ta administrativa, byrokracie v těch firmách, kdybyste viděli tu konferenci, jmenuje se to Úspěšné Česko, která se týkala právě administrativy a byrokracie, podnikání, průmyslu, hospodářství, tak velmi pěkně to Hospodářská komora ztvárnila. Víte, jakým obrázkem? Byla to ulice, kde byl každý metr nějaká značka. Představte si ulici, jedete tou ulicí autem a každý metr je nějaká značka. A vy vůbec nevíte, co máte dělat, protože každý metr vám říkají, že máte něco dělat. Přidej, přibrzdi, nezatáčej, nedívej se zpátky, netrub a podobně. A tak to vypadá i tady v té administrativě, kde prostě musíme škrtat i ty věci, které prostě problematizují to podnikání.
Aktivně otevřít zahraniční trhy. Víte, my jsme proexportní ekonomika. Já tady teď říkám něco, co se ví. Hlavním naším odběratelem a zeměmi, pro které pracujeme, jsou západní země Evropy. Ale samozřejmě ty trhy právě z důvodu Green Dealu se začínají strašně zužovat. Oni už nedělají tolik těch výrobků finálních, protože to od nich ani nikdo moc nekupuje, protože Asie je levnější, Amerika je levnější. Amerika se snaží stáhnout z Číny fabriky, které tam poslala v osmdesátých letech, sedmdesátých, osmdesátých letech minulého století. To fungovala v Americe taková strategie, že proč bychom to dělali v Americe, když nám to v Číně vyrobí líp a daleko levněji, daleko levněji. Takže všechno se stěhovalo do Číny a dneska to Trump stěhuje zpátky. No jasně, protože má poměrně velkou nezaměstnanost, potřebuje HDP, potřebuje, aby lidé tam platili daně, aby se pracovalo a dělá to zpátky. Takže když to zjednoduším, v sedmdesátých letech minulého století, říkali: Číno, prosím tě, vyrovnám ponožky, a vyděláš si na rýži. A dneska říká Čína, tak tady máte zpátky Ameriko ty ponožky, no a my poletíme na Měsíc. Takže prostě z práce, z průmyslu je bohatství a z toho zisku můžou bohatnout i lidé, občané a tak. Pokud nebudeme dělat nic, tak nebudeme bohatnout.
Propojit průmysl a školství, na tom aktivně pracujeme na Ministerstvu školství, myslím, že je to otázka dalších několika několika dnů a měsíců. Co se ale teď veze a je to velmi důležité. My jsme to probírali na koaliční radě, je cizinecký zákon. Máme tady spoustu Ukrajinců, musíme začít evidovat ty lidi. Musíme začít evidovat cizince v České republice. Musíme vědět, kdo tady pracuje. Kolik daní z toho máme, co pro Českou republiku dělá. Skončilo to, že někdo bude sedět a točit prsty jenom proto, že je cizinec, tak se bude mít dobře.
Digitalizace zdravotnictví, eŽádanky. Vůbec digitalizace všech rezortů si myslím, že je důležitá, protože potom velmi významně ušetříme a hlavním znakem digitalizace by mělo být přece, že se ušetří čas pro lidi, bude to komfortnější a ušetří se i finanční prostředky ministerstev a tím státu.
Snížení odvodů pro OSVČ, to byla první věc, kterou jsme udělali, kterou udělala tato vláda. Zastropovali jsme to, už se to nebude zvyšovat. Já si myslím, že OSVČ, osoby samostatně výdělečně činné jsou důležitou součástí výběru daní v České republice. Teď to beru z pohledu státního rozpočtu, ale jsou také důležitou součástí z pohledu průmyslu, hlavně podnikání drobného, malého podnikání a musíme se o ně postarat. Postarat aspoň tím, že jim zastropujeme sociální, zdravotní pojištění. A to jsme udělali.
Co plánujeme? Nižší DPH na nealkoholické nápoje v restauracích, to je podle mě úplně zajímavá věc. Ale co je zajímavější pro rodiny, je zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun, změna valorizace důchodů. A hlavně co plánujeme a co jsme slibovali před volbami, v sociální oblasti je strop důchodového věku na 65 let. To přece jsme říkali, že je to pro nás strašně důležitá věc. A já jsem se tenkrát hádal v televizi s paní předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a říkal jsem jí, já si nedokážu představit, paní Pekarová, že budete v 67 letech ještě někde na páse ohýbat hřbet a pracovat, protože budeme rádi, že budeme chodit v té době ještě. Takže 65 let, řekli jsme to i Marianovi Jurečkovi v době, kdy tu v uvozovkách důchodovou reformu, což podle mě jsou to jenom parametrické změny, aby seškrtali výdaje, protože je vyděsila inflace, kterou jsme měli a zákony, které chránily důchodce, vyděsilo je to, tak proto zvýšily ten věk a seškrtali některé mimořádné valorizace díky právě zákonu, kde důchodce a seniory chránil proti vysoké inflaci, tak se toho lekli, seškrtali to a říkali tomu důchodová reforma. Ale já myslím, že důchodová reforma by měla mít spoustu dalších věcí, například garantované soukromé připojištění, kdy to bude garantovat stát, ne že to zas někdo někam vyvede a někde se to ztratí nebo to někdo ukradne. Prostě důchodová reforma musí být daleko komplexnější a mít víc pilířů než to, že zvedneme věk odchodu do důchodu a další věci.
Další, co jsme udělali, slevy na jízdné, to taky tato vláda slíbila, že to udělá, pro studenty a seniory, aby se dostali do školy, senioři k lékaři a podobně. To jsou všechno věci, s kterými do budoucna počítáme. Ale já všem doporučuju, aby si přečetli programové prohlášení vlády. Tam uvidíte, v jakých směrech kde se budeme kam ubírat. V poslední době věc, která ještě nepotřebovala zákon, že jsme pomohli malým zdravotním pojišťovnám, aby mohly platit péči zaměstnancům, protože ty byly opravdu na huntě, na huntě.
Všeobecná zdravotní pojišťovna s pomocí vlády pomohla těm malým pojišťovnám, aby mohly dál platit zdravotní péči. To jsou všechno věci, které jsou možná neviditelné v tom celkovém prostoru, ale myslím si, že když se to sečte a podtrhne, tak za ty čtyři měsíce to není vůbec málo.
Budu končit tím, že slyším tady od opozice, jak my se hádáme, Karle. (Otáčí se k ministrovi Havlíčkovi.) Jak my se hádáme, ale my se možná s Karlem hádáme a hádáme se o tom, kolik má stát kilowatt, megawatt energie, ale nehádáme se v koaličním slova smyslu. Já si myslím a strašně mě to překvapilo, že ta koalice funguje a dokud takhle funguje a nehádá se skutečně, nemáme vůči sobě antipatie, děláme věci, které jsou dobré pro lidi, tak já si přeju, aby nám to co nejdéle vydrželo, ne v náš prospěch, abychom se nehádali, ale ve prospěch těch lidí, ve prospěch těch lidí, pro které se ty zákony tvoří. Děkuju vám za pozornost. (Potlesk z řad SPD.)
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku