Fiala (SPD): Mnoho rodin finančně nezvládá start školy

Už ani část střední třídy. Do finančních problémů se kvůli výdajům se začátkem školního roku dostává stále více rodin. Pomáhající organizace hlásí, že klienti ze střední třídy už nejsou výjimečný úkaz, informovaly SeznamZprávy. I proto je nutné, aby co nejdříve vznikla nová vláda za účasti SPD. SPD má řešení pro podporu rodin s dětmi.
Není náhodou, že kvůli asociální Fialově vládě mají rodiny s dětmi problémy a že se propadá porodnost. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala vláda rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost.
Oslovené pomáhající organizace zdůrazňují, že začátek školního roku neruinuje jen chudší domácnosti. „Situace je náročná i pro rodiny, kde jsou oba rodiče pracovně a finančně aktivní. Školní obědy představuji měsíčně 850 korun, vybavení, pomůcky do školy, kroužky a další 60 tisíc ročně a k tomu samozřejmě náklady na jídlo a oblečení doma – běžný život,“ vysvětluje Jakub Vokurka, šéf sociálně aktivizační služby pro rodiny v pražském Neposedovi.
Barbora Bočková, předsedkyně organizace Květina, pomáhající na Teplicku mimo jiné rodinám s dětmi, si všímá jevu už delší dobu. „Trend v posledních dvou letech je, že naše sociální služby využívají i lidé, kteří jsou statusově výš postavení a byli lépe ekonomicky zajištění. A dostávají se do nesnází ohledně péče o děti a zajištění domácnosti,“ říká Barbora Bočková. Obecně je to podle ní tím, že zdražuje bydlení a potraviny do té míry, že na další výdaje zůstává mnohem méně peněz.
Že jsou české domácnosti na hraně s příjmy, dokládá i ukazatel nazvaný minimální důstojná mzda. Skupina odborníků už několik let vypočítává, jaký příjem potřebuje průměrná česká domácnost, aby si mohla dovolit běžné výdaje včetně těch zbytných, jako jsou kroužky nebo volnočasové aktivity. Pro rok 2024 minimální důstojnou mzdu stanovila na 45 865 korun. Jenomže skutečná průměrná měsíční mzda loni byla podle prvních výsledků Českého statistického úřadu 45 899 korun. Ukazuje se tak, že velká část domácností reálně žije na samé hraně finanční udržitelnosti.
SPD například navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.
Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.
Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách. Dále prosazujeme zvýšení kapacit mateřských škol a zlepšení podmínek pro částečné pracovní úvazky pro rodiče s malým dítětem.
