Okamura (SPD): Hlasovali pro šmírování lidí na internetu

10.07.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Okamura (SPD): Hlasovali pro šmírování lidí na internetu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Europoslanci STAN, TOP09, KDU-ČSL dnes hlasovali pro šmírování lidí na internetu tzv. Chat Control. ?? Kvůli jejich hlasům návrh v europarlamentu prošel. Naopak europoslanec SPD Ivan David hlasoval PROTI!

PRO šmírování hlasovali například: Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Ondřej Kolář (TOP 09), Luděk Niedermayer (TOP 09) a Jan Farský (STAN).

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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