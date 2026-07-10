Okamura (SPD): Hlasovali pro šmírování lidí na internetu

Europoslanci STAN, TOP09, KDU-ČSL dnes hlasovali pro šmírování lidí na internetu tzv. Chat Control. ?? Kvůli jejich hlasům návrh v europarlamentu prošel. Naopak europoslanec SPD Ivan David hlasoval PROTI!
PRO šmírování hlasovali například: Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Ondřej Kolář (TOP 09), Luděk Niedermayer (TOP 09) a Jan Farský (STAN).
Tomio Okamura
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