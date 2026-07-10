Kolář (TOP 09): Nejde o žádné plošné sledování

Ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Podpořil jsem dočasné prodloužení systému, který několik let pomáhal odhalovat materiály se sexuálním zneužíváním dětí. Nejde o žádné plošné sledování ani prolomení šifrování, jak říkají Piráti, ani o zavádění cenzury, jak říká extrémní pravice.
Je to možnost, jak se vrátit k řešení, které fungovalo několik let, až do letošního dubna, a které podporuje i drtivá většina členských států. A do letošního dubna nikdo nikoho plošně nešmíroval, ani necenzuroval. Dočasným opatřením chceme zamezit rejdišti pedofilů a dát vyjednavačům čas na nalezení shody na úplně nových pravidlech. Teď je na Radě, aby to celé dotáhla, snad to bude co nejrychleji.
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