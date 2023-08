Fiala (SPD): Podle mého názoru lidská zrůda

reklama

Afghánec, jenž si má odpykat 22 let ve vězení za pokus o dvě vraždy a znásilnění v Karlových Varech, podal dovolání. Verdikt tak přezkoumá Nejvyšší soud. Asmat Širzád loni na Nový rok v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a druhou rdousil a pokusil se znásilnit. Dostat za tohle 22 let je podle mě málo! Za to by si zasloužil výjimečný trest.

Kdyby nebyly v Evropě otevřené hranice, těžko by se to stalo. Nyní náš stát nemá kontrolu nad tím, kdo na naše území vstupuje. Odmítáme nechráněné hranice i Migrační pakt EU, který schválila Fialova vláda, který zavádí kvóty na imigranty, nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta!

Za takovéto zločiny nese odpovědnost Angela Merkelová a Evropská unie, která sem imigranty pozvala. Nemůžeme se utěšovat tím, že u nás tolik islámských imigrantů není, protože ti, jak se to stalo ve zmíněném případě v Karlových Varech mohou kvůli Schenegenu a EU volně na naše území.

Podobně před časem africký imigrant Abdallah Ibrahim Diallo u Lukavce na Litoměřicku znásilnil nezletilou dívku. Jen v roce 2018 byl třikrát německými orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost. V letošním roce má už také jeden záznam a v roce 2017 má záznam pro útok na tamního činitele. Přesto ho Němci nechali chodit na svobodě!

Německá vláda nechává chodit na svobodě násilníky a ti se kvůli nechráněným hranicím mohou dostat i k nám! Můžeme poděkovat Merkelové a Němcům za to, že nás takto „obohacují“ násilníky a že nechávají chodit na svobodě!

A že imigranti u nás nejsou hrozbou? To vyprávějte Markovi Petružálkovi, kterému ve Znojmě rakouský Turek podřízl hrdlo! Marek upadl do kómatu, oslepl a ochrnul! To vyprávějte číšníkovi z Prahy, kterého brutálně napadli Nizozemci imigrantského původu!

Již mnohokrát jsem upozorňoval, že musíme být připravení chránit své hranice a musíme mít připravenu hráz proti imigrační povodni. Schengenský systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval.

SPD podporuje bezvízový styk a volné cestování občanů vyspělých zemí, ale nikoliv občanů rozvojových či muslimských zemí. A současně s možnými hraničními kontrolami, aby byla zajištěna bezpečnost českých občanů a abychom mohli případně zadržet teroristy a zločince na našich hranicích.

