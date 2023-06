Fiala (SPD): Povinná solidarita se zeměmi s vysokými počty ilegálních migrantů

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mým tématem je migrace. 8. června zástupci členských států v Bruselu a za Českou republiku ministr vnitra podepsal a zvedl ruku pro pakt migrační politiky, který obsahuje i závazek povinné solidarity se zeměmi s vysokými počty ilegálních migrantů. Česká republika v osobě ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN tuto reformu podpořila, zatímco Polsko a Maďarsko hlasovaly proti ní. Vy to vydáváte jako váš obrovský úspěch. Já bych řekl, že je to zrada národních zájmů.

A abych to doložil, tak vám přečtu, co o tom vašem paktu, o tom vašem úspěchu říkají Poláci a Maďaři. Polský ministr vnitra Bartosz Grodecki k dohodě prohlásil, že Polsko odmítá platit pokuty za to, že hromadně nedováží do Evropy migranty. Tím je velmi lapidárně a přesně shrnuta podstata nového unijního migračního paktu. Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce prohlásil, že Evropská unie chce do jeho země umístit prostřednictvím nové úpravy azylové politiky migranty silou. Tak to je to, co vy považujete za váš úspěch. Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou. A ještě jeden hlas z Polska od samotného premiéra Morawieckého: Dokud bude u moci vláda práva a spravedlnosti, nepřipustíme, aby nám někdo ukládal nějaké migrační kvóty, kvóty na uprchlíky z Afriky, Blízkého východu, Araby, muslimy a bůhví koho dalšího, prohlásil polský premiér. Takže na toho podle mě Poláci můžou být hrdí.

A myslím, pane premiére, že vaše vláda zradila české národní zájmy. A já to prostě považuji za úplnou katastrofu. A máte pravdu, byl bych rád, kdyby vaše vláda co nejdřív skončila.

Ing. Radim Fiala SPD



