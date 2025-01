Fiala (SPD): V Evropské unii patří čeští zákonodárci k těm významně lépe placeným

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi pár slov ke zvyšování platů politikům. Nevím, jestli to víte, ale ti čeští politici patří v Evropě k těm lépe placeným. Češi vstupovali do loňského i letošního roku s vidinou jistoty, že v nich odvedou do státní kasy stále více peněz a více peněz než v letech předchozích, a to kvůli tomu, že jim tato vláda postupně zvýšila, jak zaměstnancům, tak i živnostníkům, postupně ale docela skokově všechny myslitelné a existující daně a povinné pojistné odvody. Dokonce mám pocit, že kdyby šlo nějaké daně ještě vymyslet, takže by je ráda vymyslela.

Mnozí lidé se proto oprávněně obávají chudoby a snížení životní úrovně, pokud je to už nepostihlo. Politici tyto obavy dlouhodobě mít nemusí. A to si, kolegové, uvědomme. A uvědomme si symbolickou hodnotu dopadu této skutečnosti na vnímání politické třídy a politiků ve veřejnosti. Já si myslím, že to je ta nejdůležitější věc, o které dnes mluvíme.

Z mezinárodního srovnání dokonce vyplývá, že v Evropské unii patří čeští zákonodárci k těm významně lépe placeným. Plat politiků se vypočítává ze základny, kterou určuje zákon. Tato základna pro rok 2024 začíná na částce 94 775 korun a jednotlivé platy se potom zvyšují příslušnými koeficienty. Koeficienty se zvyšují v návaznosti na působení ve výborech, komisích nebo různými předsednickými funkcemi. Koeficient u předsedkyně Poslanecké sněmovny činí například 1,82. Výraznější navýšení je u členů vlády. Nejsou to ale jediné peníze, které vrcholní politici každý měsíc inkasují.

Další složkou jsou paušální náhrady spojené s výkonem funkce, například na reprezentaci, dopravu, na odborné práce a na administrativní práce. U premiéra například tato víceúčelová náhrada činí 35 000 korun měsíčně. Předsedové obou komor parlamentu mají nárok na tuto náhradu ve výši 55 000 korun měsíčně.

Reálně nejde o nic jiného než o další součást platu. Už dlouho neplatí, že oproti ostatním evropským kolegům jsou čeští politici nějací chudí příbuzní. Navíc u českých politiků na rozdíl od jiných státních úředníků nebo zaměstnanců neexistují žádné mechanismy sankcí za neplnění povinností, politik vždy dostane plat v plné stoprocentní výši.

V loňském roce španělská analytická společnost El Orden Mundial provedla srovnání platů předsedů vlád evropské sedmadvacítky. Vztaženo k průměrné mzdě v dané zemi byl plat českého premiéra osmý nejvyšší. Menší a mnohdy výrazně rozdíl mezi svým platem a průměrnou mzdou mají například premiéři Belgie, Francie, všech skandinávských zemí, Lucemburska nebo Itálie a Španělska.

Argumenty pro vysoké platy politiků jsou dlouhodobě stejné, například to, že vysoké platy mají zabránit braní úplatků, zvýšit odolnost politiků vůči lobbingu a podobně. Tento argument ovšem neobstojí, jak vidíme po celou dobu polistopadového vývoje. V poslední době můžu vzpomenout například kauzu Dozimetr, takže žádný plat nečestného politika neochrání před braním úplatku. Je to jenom o charakteru toho člověka.

Italský ekonomický magazín Many (?) přinesl rozbor platu italské premiérky Giorgie Meloniové, která už jako poslankyně volala po snížení poslaneckých i ministerských platů a náhrad a po jejich navázání na růst či nerůst italské ekonomiky a nezaměstnanosti, Což je mimochodem velmi podobný návrh řešení, který v dané věci prezentuje i naše hnutí SPD. Je to princip podobný tomu firemnímu, když se firmě daří a zisk je k rozdělení, zatímco když se nedaří, není žádný zisk, není co rozdělovat.

Podle magazínu Many (?) se Meloniová dobrovolně vzdala části náhrad, které čerpala jako poslankyně a její měsíční plat momentálně činí 6 700 eur měsíčně, což je asi 167 500 korun. Porovnejme to s platem našeho premiéra Petra Fialy.

Snížit si platy nebo náhrady není v Evropě ničím výjimečným, přistoupilo k tomu i například Švédsko, Dánsko anebo sousední Německo. Vždy se jednalo o reakci na silné volání ze společnosti. Je totiž absurdní, aby se zvedaly platy politiků, kdy všem ostatním mzdy a platy klesají.

Koneckonců ministr Rakušan, o něm teď chvíli budu hovořit, slíbil policistům už v září loňského roku zvýšení platu o 10 % a nic se nestalo. No, a tak ministr Rakušan prohlásil v rozhovoru pro Mladou frontu DNES toto: Teď řeknu něco, a bude to možná nepopulární. Já si myslím, že politici za svoji práci mají být zaplaceni. Politici, nejen v České republice, mají mít vysoké odměny.

Tak pokud si podle pana ministra Rakušana politici vysoké platy zaslouží, tak si jistě vysoké důchody zaslouží i čeští důchodci. Proč tedy vláda, jejímž je pan ministr Rakušan členem, v tomto duchu nekoná a nekonala? Respektive vlastně proč ve věci důchodů postupovala opačně, a to několikrát. Systémová chyba, na kterou doplácíme, spočívá v tom, že se u nás politika i státní správa staly v mnoha případech synonymem pro snadnou cestu ke zbohatnutí. Takže začaly často docela... Takže do politiky vstoupily často docela zvláštní typy osobností.

Něco podobného platí i pro soudce. Sociolog Ivan (opravuje:) Ivo Možný píše o své zkušenosti ze Spojených států amerických, kdy v malém městě na americkém středozápadě měl zajímavý rozhovor s okresním soudcem. Když se Ivo Možný dozvěděl, že má plat jen lehce nad úrovní středoškolského učitele, nedokázal skrýt překvapení a ptal se jej: Proč to proboha děláte? Příjmy v advokacii jsou snad větší? To ano, několikanásobně, ale já věřím ve službu veřejnosti, odpověděl onen soudce. Já si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet i my všichni.

Premiér Petr Fiala se s občany České republiky podělil o své myšlenky ohledně navýšení platů politiků loni v říjnu v rozhovoru pro Blesk. Sdělil mimo jiné, že je mu vysoký plat nepříjemný, ale nic s tím prý nemůže dělat. Tak, pane premiére, teď je ta správná chvíle, kdy s tím můžeme všichni něco dělat. Tak pojďte s námi do toho. Jo, pojďme na to. Sdělil mimo jiné... A že s tím prý nemůže nic dělat. To není pravda. Občané si takovéto mlžení nezaslouží.

Premiér řekl třeba toto, cituji: Já z toho žádnou radost nemám, a není to vůle vlády, ani to není moje vůle, aby rostly tímto způsobem platy ústavních činitelů. A dále vysvětloval, že zvýšení platů je důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu. Cituji: To, co se teď děje, je důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, který řekl - soudci to musí mít tak, jak to bylo, a na to jsou navázány platy státních zástupců, ústavních činitelů a všech dalších.

A já tady říkám, není to pravda a vyvrátilo to veřejně několik samotných ústavních soudců. (Proti?) Tezi jak premiéra Fialy, tak i ministra financí Zbyňka Stanjury i předkladatele navýšení platů politiků ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, kteří to vidí stejně jako premiér, se postavil se svou argumentací ústavní právník Jan Kysela. Cituji: Ústavní soud rozhodně neříká, že musí o 14 % vzrůst plat poslancům, senátorům nebo ministrům. Ústavní soud mluvil o tom, že je neústavní zmrazit platy soudcům, nikoliv politikům. Těm se podle této logiky může plat klidně i snižovat, ale jen na politicích, aby takovou úpravu legislativy připravili, předložili k hlasování do Parlamentu. Jenže k tomu celé tři roky, kdy se k nynějšímu prudkému zvyšování jejich platů schylovalo, politici nepřistoupili.

Platy politiků tedy nemusí být navázány na platy soudců, ani to neplatí obráceně. Parlament je legislativní suverén a pro platy politiků můžeme stanovit jakýkoliv mechanismus, na kterém bude většinová shoda. Se soudci to nijak nesouvisí, tím si jen lžeme do vlastní kapsy.

A já s panem Kyselou v této věci souhlasím, a proto hnutí SPD podalo do systému pozměňovací návrh na zamražení platů politiků, protože tím chceme získat čas, abychom tak, jak říká ústavní právník Jan Kysela, mohli udělat zákon, který nebude navázán na platy soudců a kde prostě budou mít politici svůj vlastní koeficient, svůj vlastní valorizační mechanismus, který se bude zvedat, a mohou tam být i různá omezení, tak, jak o tom mluví Giorgia Meloni v Itálii nebo i další odborníci, kteří říkají: Poroste ekonomika? OK, budou se zvyšovat reálné mzdy občanů? No, super, tak potom třeba stejným valorizačním systémem se mohou zvednout i platy politiků. Anebo naopak se můžou snižovat, pokud nebude růst ekonomika a nebudou růst platy ve státní sféře.

Takže, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, pojďme schválit zamražení platů, nestrašme se tím, že až to zamražení platů skončí, že nám zase vyskočí skokově ty platy nahoru, a pojďme během toho času, na kdy zamrazíme ty platy, diskutovat o vlastním valorizačním mechanismu, který jednak zajistí to, že už nikdy nebudeme muset hlasovat o svých vlastních platech, za prvé, a za druhé, že naše platy nebudou přímo navázány na platy soudců. A za třetí, že nám ty platy porostou podle toho, jak porostou i lidem. To znamená, jestli ten valorizační mechanismus bude navázán na průměrnou mzdu, nebo průměrný plat, nebo medián je už vcelku jedno.

Takže my v SPD budeme hlasovat pro náš návrh zamražení platu politiků a já vás prosím o jeho podporu.

Děkuji.