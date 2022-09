Fiala (SPD): Vláda má stejný deficit jako měl Babiš, ale o 120 miliard na příjmech navíc

reklama

Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, v podstatě jdu navrhnout podobný bod, který bude mít název "Deficit státního rozpočtu na rok 2022". Chci se jenom pozastavit na tím, že jsme tady slyšeli před rokem za vlády Andreje Babiše od tehdejší opozice, jak je vláda Andreje Babiše rozpočtově nezodpovědná, jak sestavují proinflační rozpočty. Já říkám, že to v té době samozřejmě byla pravda.

Nicméně rok se s rokem sešel, máme tady jinou vládu, máme tady vládu, která tvrdila, že bude rozpočtově zodpovědná, že rozpočet pro ni bude to nejdůležitější, že tak špatně hospodařit jako vláda Andreje Babiše nebude. A ejhle, jsem přesvědčen, že je to ještě daleko horší. Protože deficit státního rozpočtu má úplně stejný, jako navrhovala vláda Andreje Babiše, ale má vyšší příjmy minimálně o 120 miliard.

A řekl bych, že i na příjmové straně toho rozpočtu jsou příjmy, které nejsou ještě zákonem schváleny. To znamená těch 150 miliard, které jste si tam napsali, ještě prostě nemáte zákonem schváleny.

To znamená, že jsem z toho rozčarovaný. Novináři se často ptají, co by pro nás jako pro opozici bylo důležité jako deficit státního rozpočtu, jestli 330 miliard, jestli pod 300 miliard, jestli tři sta, tři sta padesát miliard. A já jim vždycky říkám, že důležité je to, aby se během krátké doby státní rozpočet dostal do černých čísel.

Nejenom, že se nic takového ve střednědobém výhledu nechystá, ale začíná to vypadat, že je to ještě horší, než to bylo před rokem ve vládě Andreje Babiše. Takže to je ten protiinflační rozpočet, to je ta protiinflační politika nové vlády, jak jste říkali, že jste na to připraveni, že víte, jak to budete dělat, že to okamžitě skrouhnete o 80 miliard, že budete daleko rozpočtově odpovědnější. Takže teď se to ukazuje, teď se to ukazuje. Skutečnost je taková, že to tak prostě není, že je to ještě horší než to bylo. Je to ještě horší, než to bylo.

Takže já navrhuji za hnutí SPD mimořádný bod, paní předsedající, který se bude jmenovat Deficit státního rozpočtu 2022. A jsem přesvědčen, že jsou to věci, které si tady musíme vyříkat. Protože jestli chcete takhle pokračovat v rozpočtech na další roky, tak prostě já vám říkám, že za tři roky se dostaneme do obrovských sociálních, sociálně ekonomických problémů. Já vám říkám, že za tři roky nebudete mít na důchody. A samozřejmě bude, naruší to sociální smír v České republice, naruší to úplně všechno, úplně všechno. Taková vláda by tady neměla být, taková vláda by měla podat demisi. Z toho důvodu to považuju za velmi, velmi vážnou věc, kterou je potřeba, abychom si tady vyříkali. Takže ještě jednou, paní předsedající navrhuji, bod Deficit státního rozpočtu na rok 2022. Prosím, abyste ho zařadila jako, aby se hlasoval jako první bod dnešního, dnešního jednání. Děkuji vám.

