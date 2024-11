Fiala (SPD): Vláda poslala Ukrajincům a Ukrajině z našich peněz 122 miliard korun

Dávky v Česku dostává přes 50 tisíc ukrajinských domácností, čili násobně více Ukrajinců. Konkrétně například v srpnu dávku dostalo 51 400 domácností. Vyplývá to z měsíčních zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o vyplacených dávkách. Údaje o poskytnuté podpoře za září a říjen resort zatím neposkytl. Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Pro nás je na prvním místě český občan.

Hnutí SPD neodmítá soucit, který byl v prvotní fázi potřeba, ale posíláním peněz Ukrajincům a ukrajinské vládě na zbraně se jen prodlužuje válka a Ukrajinci nejsou motivováni, aby tlačili na svou vládu, aby ukončila konflikt a ukrajinská vláda není motivována k jednání o míru. Naše země se raketově zadlužuje, přitom peníze mnohdy chybí českým občanům!

Vláda poslala Ukrajincům a Ukrajině dosud z našich peněz celkem 122 miliard korun. Oproti tomu ministr Jurečka z KDU-ČSL si najednou vycucal z prstu, že Ukrajinci prý přinesli do našeho rozpočtu na odvodech 5,7 miliardy korun, aby obhajoval Ukrajince proti našim občanům. Když jsem se o to jeho číslo zajímali hlouběji, tak se ukázalo, že do něj započítal i útraty Ukrajinců za alkohol, přesněji kolik za tyto útraty stát získal za spotřební daň na alkohol, a naopak úplně vynechal například informaci, kolik čerpají Ukrajinci u nás za zdravotnictví či školství, což jsou miliardy. Čili, Fialova vláda považuje za jejich úspěch například to, že tady Ukrajinci hodně chlastají a dělají pak bordel.

Pro více než polovinu Čechů představují Ukrajinci problém. I podle průzkumu CVVM z dubna si většina lidí myslí, že Česko přijalo více uprchlíků z Ukrajiny, než je schopno zvládnout. Tak uvažuje 58 procent lidí. Zhruba podle třetiny je situace přiměřená a pět procent lidí říká, že Česko přijalo méně uprchlíků, než by mohlo zvládnout.

Kriminalita Ukrajinců extrémně narostla o 45 procent a roste vliv ukrajinské mafie. Obecná trestná činnost Ukrajinců se loni zvýšila o 45%,, uvádí zpráva Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ).

Ing. Radim Fiala SPD



