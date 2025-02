Fiala (SPD): Všechno, co se tady děje, směřujete k tomu, abyste nějak vyhráli volby

Děkuji za slovo.

Dovolte mi, abych ještě okomentoval vlastně některé komentáře nebo některé faktické od kolegů z koalice, kteří jimi uvozovali, nebo navozovali tu atmosféru před tím pevným hlasováním.

Je to jako vždycky. Co jsme slyšeli? Slyšeli jsme to, kolik hodin už jsme mluvili, kdo všechno mohl mluvit, jak je to hrozné. Slyšeli jsme, že se tady jenom obstruuje. Slyšeli jsme v jedné větě pětkrát slovo demokracie, dokonce tady od pana kolegy z KDU-ČSL zaznělo i ústava, respektujte ústavu a podobně.

Já mám pocit, že, že to jsou jenom takové jako řečnické manévry kolem toho, jak to udělat, abyste prosadili to, co prosadit potřebujete. To, co prosadit potřebujete, je zpolitizovat Českou televizi a Český rozhlas. Zvýšili jste počet členů v mediální radě, abyste je mohli ovládnout, ty instituce, teď jim ještě zvednete peníze proto, abyste si zasloužili tu jejich důvěru. To je další věc.

Další věc, kterou jste udělali, že jste zajistili korespondenční hlasování, že můžou hlasovat i lidé, kteří tady v životě nebyli, neplatí daně a neumí ani česky, aby vám to zajistilo nějaký výsledek ve volbách. A všechno, co se tady děje, směřujete k tomu, abyste nějakým způsobem neférovým vyhráli ty volby. Já myslím, že to je špatně a my se tomu důrazně budeme bránit.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky