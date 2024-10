Fialová (ANO): Pane ministře, je to marné, je to marné, a je to marné

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, i já bych se chtěla vyjádřit, nebo spíše na některý z dotazů zeptat pana ministra k důchodové reformě, nereformě. Já jsem měla také připravený příspěvek, ale vzhledem k tomu, že už tady toho opravdu zaznělo hodně, tak jsem spíš poslouchala kolegy, anebo představu jednotlivých těch pozměňovacích návrhů, a budu mít k nim některé dotazy.

Za tyto poslední dva dny tady toho opravdu zaznělo o důchodově reformě, nereformě mnoho, a ač většina našich argumentů byla věcná a nabízela k zamyšlení pro vás, pane ministře, a váš přístup k věci a k otevření skutečné diskuse, je to, jak by řekl jeden z klasiků je to marné, je to marné, a je to marné. Bohužel ne vždy se vaše argumenty stáčí k tomu, abyste vysvětloval, jak je návrh zákona myšlen nebo jak to bude v praxi fungovat, tak někdy sklouzáváte k napadání opozičních poslanců, a v tom otáčení, jak to bylo v historii, kdo co kdy řekl a jaký měl na tu danou věc názor.

Mrzí mě, že opravdu vám Babiš leží hrozně v hlavě a používáte ho neustále ve svých argumentech. Ale pane ministře, my jsme tady dnes tady a vy předkládáte návrh novely zákona a v tomto případě, a dle vaší koaliční novely je to podstatnější. Předkládáte zákon, který ovlivní budoucí život všech našich občanů. A protože snad každý z nás jednou ten zasloužený budoucí starobní důchod čeká, tak každý z nás se logicky stává na danou problematiku odborníkem a má co k dané věci říci. Za poslední dobu si snad nevybavuju jedinou osobu, která by se mne neoptala, jak to tedy s těmi důchody bude? Někdo se zajímá více, jiný méně, podle toho, v jaké životní situaci se nachází a jak daleko je od starobního důchodu. Ti, kteří jsou dříve narození a již starobní důchod pobírají, tak celou situaci komentují, že jsou rádi, že jsou již staří a že nám naši situaci nezávidí.

Nedokážu si představit, že by neznali svůj odchod do důchodu a neměli se na co těšit. Maminky samoživitelky a méně majetní již nebaví poslouchat knížecí rady od některých vašich představitelů, jak si mají najít druhou a třetí práci, aby svou ekonomickou situaci zvládli, a z toho si šetřili případně i na důchody. A teď si pohráváte s jejich, i s datem(?) nebo s dobou jejich odchodem do důchodu, mají toho opravdu prostě dost. Ty, kterým se důchod blíží a měli by zájem jít do předčasného důchodu, tak změněné podmínky jsou pro ně natolik nevýhodné, že jsou z toho nešťastní. Dostávám dotazy, co když mi to ale zdravotní stav nedovolí? A k uznání invalidního důchodu zdravotní diagnóza nebude? Co mají dělat? Vědí, že srážky by pro jejich život byly likvidační, uvědomují si, že budou mít vyšší výdaje za léky, že roste nájemné, anebo ceny za energie a potraviny. S případnou dovolenou nebo výlety se již dávno rozloučili.

To není moc hezká budoucnost za to, že celý život pracovali. K čemu tedy... Dobrá, nechám teď těch všeobecných dotazů, které musíte dostávat také, a pokud ne, tak asi opravdu každý žijeme zcela v odlišném vesmíru. Ale abych vám nekřivdila, je vidět, že jste dal alespoň na doporučení demografů a přistoupil jste alespoň k podání pozměňovacího návrhu zastropování věku odchodu do důchodu na 67 letech. Tento pozměňovací návrh jste tu také pozitivně okomentoval. Ale mě by dnes zajímal názor na ostatní pozměňovací návrhy, které se během těchto dnů nahrály do systému. Jsme tu již třetí den a určitě jste si již některé probral a všiml si, co obsahují, a k některým z nich by mě opravdu zajímal zatím buďto příslib, jestli o nich budete přemýšlet, nebo jak se k nim tváříte, anebo proč jsou pro vás i v tuto chvíli nepřijatelné.

Například, zajímalo by mě, jak se budete stavět k pozměňovacímu návrhu kolegy Igora Hendrycha, který řeší zajištění pojistky pro lidi, kteří dosáhli 65 let věku, to znamená, podle současné úpravy jim od ročníku 65 vzniká nárok na starobní důchod, že v případě, pokud nebudou splňovat zdravotní či jiná kritéria v rozsahu požadovaném zaměstnavateli, nedojde s přechodem na jinou, méně placenou pracovní pozici ke krácení starobního důchodu. Nebo jaký je váš názor na pozměňovací návrh Aleše Juchelky, který řeší skutečnou motivaci pro pracující důchodce, kdy vámi navrhované odpuštění sociálního a zdravotního pojištění nic neřeší. Tito lidé si přilepšují právě prací, přilepšení by si zasloužili až po skutečném odchodu do starobního důchodu. Právě jeden z pozměňovacích návrhů toto řeší, a to tak, že navýšením starobního důchodu o 1,5 % za odpracovaný rok. Nebo jak se tváříte na pozměňovací návrh vašich již bývalých kolegů Pirátů k navýšení a valorizaci rodičovského příspěvku? A mnoho dalších.

Opravdu by mě váš názor zajímal, protože druhé čtení má sloužit k tomu, abychom diskutovali o samotných pozměňovacích návrzích a jejich předlohách, a k tomu, jaký k tomu je váš názor.

A druhou mou otázkou, nebo druhým blokem otázek je, zda existuje nějaká ekonomická analýza zaměřená na porovnání příjmů do státní pokladny za pozdější odchod do důchodu a výdaji, které vynaložíme na podpůrné programy, aby zaměstnávaly osoby nad 55 let roku plus. Již dnes vynakládáme nemalé prostředky na zaměstnávání těchto lidí, kteří jsou ohroženi na pracovním trhu. Nedaří se jim najít nové zaměstnání, protože jsou staří, a v současné chvíli již existuje mnoho dotačních titulů na zapojení právě na trhu práce. Podporujeme, a je to tak správně dle mého názoru, i neziskové organizace, které lidem 55 plus pomáhají hledat práci. Plánujete tyto programy rozšiřovat? Jestli bude speciální kolonka nad 65 plus, když přijdou o práci. Nebo jste se nad tímto nezamysleli?

Nebo budeme toto řešit způsobem, že budeme zakládat speciální sociální podniky. Máme teď nový zákon, který je naprosto v pořádku, a budeme mít speciální sociální podniky pro lidi 55, 60, 65. A nejsou tedy opravdu peníze vynaložené na tuto činnost zbytečné? Ráda bych opravdu znala porovnání těchto skupin, kolik je odhad příjmů lidí, kteří budou pracovat na 65 plus a vedle toho finanční prostředky vynaložené na to, abychom tyto lidi skutečně zaměstnali. A jestli to opravdu není jenom přelévání z jedné hromádky na druhou jenom s tím efektem, že spoustě lidem znepříjemníme jejich život, připravíme je o společné chvíle s jejich rodinou, anebo jenom o chvíle, které by mohli strávit nějakým jiným způsobem a ne tvrdou prací. Děkuji vám za vaše odpovědi.

Ing. Eva Fialová ANO 2011



