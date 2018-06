Fleischer (SPR-RSČ): Proč prý píšu stále jen negativní věci

Pomineme-li staré písničky o stárnoucí populaci, které mají navádět k přijímání uprchlíků, jako řešení problému stárnutí, dozvídáme se ze zprávy, že Evropská komise upozornila na rostoucí složitost daňového systému a jeho časté změny. Zmíněna je také vysoká míra administrativní a regulační zátěže, nižší objem investic a vzrůstající nedostatek pracovní síly.

Staré a dlouhodobé problémy, pro české politické spektrum neřešitelné a bez politické vůle tyto problémy řešit.

Nedostatek pracovních sil je zapříčiněn nízkými mzdami i přes kosmetické úpravy a nic neříkající zvyšování minimální mzdy, které nemá na mzdovou politiku privátního sektoru vliv.

Evropská komise v textu o ČR také upozornila na rychle rostoucí ceny bydlení, zvlášť v Praze. Ty podle dokumentu od roku 2013 rostou rychleji než nominální příjmy, jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v EU. K růstu cen přispívá omezená nabídka, která je důsledkem neochoty vlád ČR zabývat se investicemi do výstavby bytového fondu měst a obcí.

Přísnější podmínky hypotečních úvěrů rovněž situaci nepomohly, stejně jako zdražování potravin a spotřebního zboží v důsledku intervencí ČNB a umělému zvyšování ceny Eura, což ČNB po krátké pauze opět avízuje na září letošního roku, i když i tak v důsledku dovolených a vyšší poptávky po Euru se kurz Eura opět navýšil.

Analýza ukazuje na některé lokality v zemi, které čelí rostoucímu počtu sociálně vyloučených osob především kvůli zadluženosti, lichvářským exekucím a nemožnosti sehnat dostupné bydlení.

Pokud se vrátíme k jednotlivým bodům, je to stále stejné – vysoká administrativní zátěž, kterou zavinila ČSSD. Nízké mzdy, které mají na svědomí vlády s ODS a TOP09. Všechny vlády ignorovaly celou dobu absentující výstavbu bytů v majetku obcí a měst. Staví jen privátní dodavatelé, ale na koupi bytu, či domu si sáhne v blízké budoucnosti, díky dalším regulacím, stále menší počet české populace.

Bývám někdy kritizován, že přináším špatné zprávy. Bohužel jejich zdrojem je Evropská komise, ale i reálné poznatky z hlediska občana České republiky, kde se dá v posledních letech pochválit opravdu jen málokterý počin parlamentních stran.

Jestliže ČNB bude opět vyhazovat biliony za intervence proti koruně a Euro opět zdraží nad svoji skutečnou hodnotu, bude vše opět dražší a kupní síla klesne i s ohledem na stále nízké mzdy většiny populace a stejné ceny potravin a spotřebního zboží a vody v ČR ve srovnání s Německem, kde mzdy jsou ale minimálně čtyřikrát vyšší.

Možná je to úmysl. Udržovat lidi v chudobě, v nedostatku peněz. To způsobuje dluhy a samozřejmě bohatnutí exekutorské mafie, která ročně vymůže stovky miliard korun na pracujících, kteří ze své činnosti nemají nic a nepodílí se na spotřebě, která je nutná pro firmy a obchodníky.

Administrativa bují a neudělala s tím nic ani vláda ANO ani před ČSSD vláda ODS a TOP09.

Počty úředníků duplicitních úřadů práce rostou a s tím mínusy státního rozpočtu, které živí stádo tupých stařen s narychlo dokoupeným titulem Bc a jistými 30 tisíci čistého z daní zaměstnanců i OSVČ a firem. Razítkovačky úřadů práce jsou stejnou dírou v rozpočtu, jako celoživotně nepracující, kteří jen chodí pro dávky. Přísnější pravidla pro výplaty dávek se budou týkat jen nově příchozích. Staří pobírači se budou dál flákat a brát dávky.

A občan bude pracovat, vymýšlet peníze a podnikat a – platit! Platit bezedné stoce, zvané stát a soukromým exekutorům za tisícové dluhy desetitisícové „náklady“ řízení, či „příslušenství“, chcete-li.

Evropská komise na tyto nešvary upozorňovala i kriminální vládu ODS a TOP 09 Petra Nečase. Tu pak vystřídala „podnikavá“ ČSSD, která si nahrabala a v podstatě pokazila vše ve všech resortech, jak to jen bylo možné. Nyní se s 300 tisíci hlasy cpe opět do Babišovy vlády, protože ten nic jiného nemá. ODS se rozčiluje a pan samolibý profesor Fiala každým svým slovem dává najevo, že by měl být premiérem nové vlády on a u vesla v ČR opět jeho partaj starých postkomunistických zlodějů, pardon privatizátorů.

Velké kauzy nikdo neřeší, policisté se odstraňují a zůstává jen část, která mlátí studenty a důchodce za černou jízdu v tramvaji, nebo špatné parkování.

Myslíte, že nic z toho není pravda? Je to vše bohužel realita. Myslíte, že je to hezké? Hezkého na tom není vůbec nic. Myslíte, že bych raději nežil v normální zemi s normální vládou, kde vše funguje a nejásal si někde mimo politiku, jako spokojená OSVČ? Určitě bych rád jásal.

Ale nemám k tomu bohužel důvod.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Neznám nikoho, kdo by v této zemi měl důvod jásat, důchodce, podnikatele, OSVČ, studenty, lékaře, záchranáře, slušné policisty, běžné občany…

Volnost pohybu umožňuje lidem srovnávat práci v ČR a práci v zahraničí, ceny v ČR a ceny v zahraničí, mzdy a platy v ČR a příjmy v zahraničí. Podmínky podnikání a jednoduchost úředních úkonů ze všeho nevyjímaje.

Daňový systém v ČR je podle EK složitý, ale pokud mě paměť neklame, již Topolánek hlásal potřebu změnit tuto kapitolu. Místo toho máme ještě EET a další povinnosti, pokud chceme podnikat. Pro obyčejného člověka jen náklady a žádný zisk. Žádná naděje na důchody v budoucnu pro současné třicátníky, či čtyřicátníky.

Pokud by dnes nastoupila nová vláda, bez ODS a ČSSD a jejich odnoží, trvalo by jí několik období, než by restruktualizovala ministerstva a jejich činnost a upravila potřebné zákony k tomu, aby země začala normálně fungovat. Začala, tedy efekt by byl očekáván za roky a roky.

Zatím však ani mezi voliči není vůle volbou vyměnit současné polistopadové postkomunistické partaje za nové, především ze znechucení politikou současných stran a díky informační blokádě České televize, namířené proti jiným stranám, než zažitým polistopadovým privatizačním lupičům.

Zda se vůle voličů změní, to se ukáže v následujících letech. Zda volič začne hodnotit činy mluvků, sedících dvě a více období v Poslanecké sněmovně, to se ukáže. Bylo by to ale třeba, pokud se má něco začít měnit, alespoň v horizontu, kam dohlédne běžný občan středního věku a to má smysl.

