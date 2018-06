Fleischer (SPR-RSČ): Vláda tápe, opozice ječí o politické odpovědnosti

Když slyším, nebo čtu nářky pana univerzitního profesora Fialy (53 let) z Brna (ODS), vzpomenu si na kriminální aféry ODS a na schodek státního rozpočtu a na špinavé a předražené státní zakázky, nesplněné sliby o zjednodušení podnikání a snížení daňové zátěže.

ODS vždy jen lhala, slibovala a kradla, stejně jako ČSSD po ní. Nyní najednou volá z opozice po politické odpovědnosti.

To vedlo voliče k „odvolení“ těchto stran z vlády nad Českou republikou, avšak bohužel ČSSD bude mít i přes mizerný výsledek ve volbách, své lidi ve vládě a „český bordel“ bude pokračovat dál.

Soukromí exekutoři dál berou vše ekonomicky aktivním lidem, lichva bují a útraty a spotřeba jdou ke dnu, podniky krachují na základě malých tržeb a média servilně lžou o růstu a snížené nezaměstnanosti za peníze a výhody od jistých politických stran a jedinců.

Mzdy reálně nevzrostly, naopak díky zdražení všeho, včetně nekvalitních a nahrážkových potravin z Polska a v evropském měřítku neúměrnému zdražení bydlení, se dá s úspěchem spíše konstatovat pravý opak růstu reálných mezd v ČR.

V ČR se nevyplatí pracovat, protože mzdy jsou nízké a téměř každý ze své mzdy platí miliardáře – soukromé exekutory a jejich zisky, které jdou do miliard korun.

Bohatne velmi úzká skupina české populace, zbytek žije od výplaty k výplatě. Ti, kteří se ještě ubránili exekucím a zatím žijí slušně, jsou již na řadě, protože jejich požadavky na životní styl jsou vyšší, než růst jejich příjmů a tak se blíží klopýtnutí a exekuční spirále, končící pádem na ulici.

Kalousek (TOP09) a Fiala (ODS) naříkají v médiích, protože koryta jsou v nedohlednu a bez nich se nedá udržet nebývale vysoká žřivotní úroveň hrstky lidí kolem těchto stran.

Vládne vláda bez důvěry a v demisi, přesto chrlí nové zákony a vyhlášky a nikdo neví, jak nakonec dopadnou jednání o nové vládě, po druhém jmenování Babiše premiérem, k čemuž má dojít zítra.

Lidé v Česku stále častěji bydlí ve spolubydlení s cizími osobami, jen v nájmu pokoje, protože nemají na jedny z nejdynamičtěji rostoucí nájmy v Evropě. Jen v Praze uberou náklady na bydlení 70% z jejich příjmů a to pouze pokud nemají exekuci, která bere vše.

I přes rostoucí nájemné se pronajímání bytů v malém nevyplácí.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poněkud podivný kapitalismus zavládá v České republice. Kapitalismus bez peněz a s chudým spotřebitelem i podnikatelem. A bohatnoucími redaktory České televize, soudci, exekutory a politiky s jejich spřízněnými sponzorujícími firmami, které mají zajištěny nebývalé výhody, oproti firmám bez kontaktů na politiky.

Nic se tedy nemění v české krajině a nejbohatší bohatnou, středně nechudí chudnou a chudí jdou žebrotou. Roste počet bezdomovců a tím logicky i nezaměstnaných a roste počet předlužených, ovšem ne svými vlastními dluhy, nýbrž náklady soudních řízení a zisky soukromých exekutorů, podporovaných jimi placenou vládou. Pokud by tomu tak nebylo, proč by vlády neudělaly jednoduchý tah na zlepšení celkové situace a soukromé exekutory nenahradily státními a proč by se vlády tolik bránily úpravě zákona, který by procentuálně určoval trestný čin lichvy, jak je tomu jinde? Proč by čeští odpovědní politici nezrušili exekuce všemi způsoby naráz a nezvýšili výši životního minima, na které nikdo nesáhnul šest a půl roku?

Lidé si fotí své jídlo a vystavují je na sociálních sítích, čímž lžou svému okolí a sami sobě, že život ještě zvládají, čehož využívají statistici k tvrzení, že životní úroveň v ČR roste. Ona nemá z čeho a dlouho mít takto nebude. Roste jen úzká skupina české populace, ale většina padá, což je přímá cesta do pekel.

Napětí ve společnosti vře a roste vnitřní, ale i viditelně projevovaná nenávist, což nevěstí do budoucna nic dobrého. Česko je daleko od americké praxe, kde vláda dá lidem peníze, aby hojně utráceli a vytvářeli tržby a potažmo tím i daňové příjmy pro stát s nízkou procentní sazbou.

České vlády svým běžným občanům vydělat nedají, naopak umožňují dlouhotrvající vydírání a lichvu, potvrzenou českým soudním razítkem.

Chudoba vždy vyvolávala konflikty a války a ne jinak tomu bohužel bude i v ČR, kde žádná ze současných parlamentních stran nemá v programu a v úmyslu tuto situaci řešit.

Voliči jsou zklamáni svou volbou a vidí, že jejich favorité nejsou až tak úžasní, jak slibovali před volbami. Vidí, že volby v podstatě nic nezměnily a nikdo se výsledkem voleb vlastně neřídí, protože ČSSD bude mít svá křesílka ve vládě, i když volby prohrála. V médiích má hlavní slovo ODS a TOP09 i když tyto strany ve volbách rovněž příliš nezískaly.

Je patrné, že se nezmění nic, pokud se úplně nevymění obsazení Poslanecké sněmovny, Senátu a obecních radnic. Změny je třeba i v obsazení Evropského parlamentu, kde česká reprezentace zapadla do davu a zájmy svých občanů příliš nehájí.

Ve špatně fungující firmě probíhá obvykle restruktualizace, výměna managementu a změna strategie. Zda tomu tak bude i v případě českého státu, o tom musí rozhodnout občané ve všech volbách do všech úrovní a to změnou volených stran. Jiné řešení neexistuje. Toto je však reálné, protože je to v rukou široké veřejnosti a každého z nás.

(převzato z Profilu)

autor: PV