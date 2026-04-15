Flek (STAN): Cenzura prezidenta republiky je naprosto nepřijatelná

16.04.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke "zcenzurovanému" rozhovoru s prezidentem.

Flek (STAN): Cenzura prezidenta republiky je naprosto nepřijatelná
Foto: STAN
Popisek: Josef Flek

Cenzura prezidenta republiky je naprosto nepřijatelná. Rozhovor s Petr Pavel měl vyjít 7. dubna, ale ministerstvo obrany jej armádě zakázalo odvysílat. Tento bezprecedentní pokus o umlčení hlavy státu, jsme ještě v historii samostatné České republiky nezažili. 

Prezident není soukromá osoba. Je to jeden z nejdůležitějších lidí v zemi a jeho názor má být slyšet. Omezovat jeho vyjádření, ať už osobní nebo politické, je špatné a jde to proti našim zákonům i demokracii.

Takové věci jsme tu zažívali naposledy před rokem 1989. O to víc je znepokojivé, že se k nim někdo znovu vrací.

S tímhle zásadně nesouhlasím a budu to řešit na jednání Sněmovny!

Mgr. Josef Flek

  • STAN
  • poslanec
Psali jsme:

Mráz přichází z Bruselu. Ivan Hoffman o budoucnosti po pádu Orbána
„Uráželi mou ženu.“ Poslanec Nerušil zveřejnil, co Seznam vynechal
Hormuzský průliv odblokujeme sami. Německo a Francie chtějí obejít Trumpa
Německo prý odbylo Zelenského prázdným slibem

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Podal jsem ústavní stížnost proti svému vyřazení z aktivní zálohy

9:06 Zdechovský (KDU-ČSL): Podal jsem ústavní stížnost proti svému vyřazení z aktivní zálohy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k aktivním zálohám, z kterých byl europoslanec vyřaze…