Flek (STAN): Cenzura prezidenta republiky je naprosto nepřijatelná

Cenzura prezidenta republiky je naprosto nepřijatelná. Rozhovor s Petr Pavel měl vyjít 7. dubna, ale ministerstvo obrany jej armádě zakázalo odvysílat. Tento bezprecedentní pokus o umlčení hlavy státu, jsme ještě v historii samostatné České republiky nezažili.
Prezident není soukromá osoba. Je to jeden z nejdůležitějších lidí v zemi a jeho názor má být slyšet. Omezovat jeho vyjádření, ať už osobní nebo politické, je špatné a jde to proti našim zákonům i demokracii.
Takové věci jsme tu zažívali naposledy před rokem 1989. O to víc je znepokojivé, že se k nim někdo znovu vrací.
S tímhle zásadně nesouhlasím a budu to řešit na jednání Sněmovny!
