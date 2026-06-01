Scheinherr (Praha sobě): Začátek roku už bez tlačenic

Pamatujete na naše lednové překvapení, když tramvaje najednou začaly jezdit jak podle not na buben? Delší intervaly, tlačenice, cestování ve stresu. A důvod? Ééé, vlastně žádný, jen se to tak prostě dřív v lednu a únoru dělalo.
Na zastupitelstvu jsme hned v únoru žádali řešení. Jenže dopadlo to jako vždycky. Koalice ODS, STAN a Pirátů nás ani nepustila na program.
Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek teď ale uznal, že jsme měli pravdu. Tzv. “poloprázdninový provoz” v lednu a únoru, kdy se akorát natáhnou intervaly, ale cestujících je pořád stejně, končí.
Tak fajn! Škoda, že to nešlo dřív. A škoda, že si toho Piráti nevšimli sami. Doprava nemůže mít prázdniny, když je většinu času nemá ani město!
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku