Scheinherr (Praha sobě): Začátek roku už bez tlačenic

02.06.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrušení poloprázdninového provozu pražské MHD počátkem roku

Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Pamatujete na naše lednové překvapení, když tramvaje najednou začaly jezdit jak podle not na buben? Delší intervaly, tlačenice, cestování ve stresu. A důvod? Ééé, vlastně žádný, jen se to tak prostě dřív v lednu a únoru dělalo.

Na zastupitelstvu jsme hned v únoru žádali řešení. Jenže dopadlo to jako vždycky. Koalice ODS, STAN a Pirátů nás ani nepustila na program.

Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek teď ale uznal, že jsme měli pravdu. Tzv. “poloprázdninový provoz” v lednu a únoru, kdy se akorát natáhnou intervaly, ale cestujících je pořád stejně, končí.

Tak fajn! Škoda, že to nešlo dřív. A škoda, že si toho Piráti nevšimli sami. Doprava nemůže mít prázdniny, když je většinu času nemá ani město!

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
MHD , Praha sobě , Scheinherr

