Foldyna: Nejekologičtější i nejekonomičtější je lodní doprava

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Já bych chtěl podpořit slova pana ministra. Nechci nikterak bojovat, protože rozumím tomu oprávněnému zájmu těch lidí, kteří tam žijí. Samozřejmě že splavnění Odry je v kontextu vytvoření kanálu Odra-Labe-Dunaj. Přátelé, musíme si uvědomit jednu věc, že jakékoliv zásahy do této přírody do jisté míry mají újmu na té přírodě. Mají újmu na té přírodě a my to kompenzujeme dalšími kroky a vodní doprava je tou nejekologičtější dopravou, to znamená, že vám řeknu jedno poznání. Loď, která jede a je naložena na 180 centimetrů, veze 32 kamionů, na té lodi je jeden motor a dva lidé, 43 kamionů má 43 motorů, 43 lidí a potenciálních nebezpečí, která tady vznikají. Čili je to ta nejekologičtější doprava a hlavně i nejekonomičtější. My tady třicet let splavňujeme Labe, třicet let jsme se nehnuli o krok. Víte, kdo na tom vydělává?

Konkurenční firmy českého chemického průmyslu, konkurenční firmy investičních celků, metalurgické, protože oni nejsou schopni ty ceny srovnat a jediným nástrojem, kterým mohou konkurovat, je snižování mezd v českém průmyslu v oblasti zemědělství, protože dovážíme tisíce tun sojových šrotů a vyvážíme tisíce tun hotových substrátů, to znamená chmele, vyvážíme slady a tak dále. A abychom byli konkurenceschopní, musíme snižovat mzdy v těchto oblastech, ať je to metalurgie, kde dovážíme železné rudy a vyvážíme plechy a celky, ať je to chemický průmysl, kdy dovážíme apatity v tisíce tunách a vyvážíme hotová hnojiva. Takže já se domnívám, že ta újma na té přírodě je kompenzovaná a i člověk je součástí té přírody. Víte, někdy je problém těch konkurenčních firem, pak jsou to developeři, protože tam jsou blokace na těch pozemcích, které jsou zakomponovány, čili ona je to kompilace všeho.

Já pléduji na to, abychom dotáhli do konce splavnění Labe v kontextu vybudování toho kanálu, má-li se, nebo nemá-li se vybudovat, protože Bohumín je jedno z center, řekněme, a na jižní Moravě kolem Hodonínska je druhé centrum. To se potom propojí, napojí se to na ten kanál a spojí se to s tou severozápadní Evropou. Severozápadní Evropa je nejbohatší část té Evropy a jde tam největší přeprava zboží. A když ten český stát na tom prodělává - a on na tom v zásadě prodělává, protože všechno se realizuje přes spolkové dráhy na severozápad Evropy - a je to 19 milionů tun, a kdybychom na každé tuně vydělali jenom to euro, tak jsou to prostě veliké peníze, které se kompenzují na mzdách našich lidí. Takže já bojuji pro to a pléduji, podporuji kroky pana ministra a říkám - dělejte to rychleji!

Děkuji.

