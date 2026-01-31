Foltýn má jasno: Sv*ně? Kolaboranti se sami přihlásili

01.02.2026 10:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Neurazil jsem nikoho. S výjimkou kolaborantů, kteří se k tomu sami přihlásili. A to je jejich problém. Bývalý šéf strategické komunikace ve vládě Petra Fialy (ODS) Otakar Foltýn se opět přihlásil o slovo. Odpovídal mimo jiné na otázku, zda lituje svého výroku o „sviních“. „Ani náhodou!“ zdůraznil. Ale řekl toho ještě mnohem víc.

Foltýn má jasno: Sv*ně? Kolaboranti se sami přihlásili
Foto: Repro Youtube
Popisek: Koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn

V rozhovoru s podcasterem Šimonem Žďárským Foltýn zdůraznil, že původně byl domluvený s Úřadem vlády, že strategickou komunikaci bude řídit půl roku. Nakonec tam strávil přes rok a byl prý odhodlán tento post opustit bez ohledu na to, jak dopadnou podzimní volby do Sněmovny v roce 2025. Rezignoval na svůj post den před volbami.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 27769 lidí
„Já jsem nikomu do sviní nenadával. Já jsem pouze řekl, že lidé, kteří adorují nebo dokonce podporují tak odporný režim, jako je režim Vladimira Putina, který vraždí civilisty, mučí zajatce a unáší děti, tak jsou smutní, osamocení, frustrovaní anebo prostě svině. To je všechno pravda. Takoví lidé jsou v každém národě. Ale je dost možné, že u nás žádné svině nejsou a jsou tu jenom lidé, kteří jsou frustrovaní a smutní. Překvapivě se ukázalo, že jsem měl pravdu a lidé, kteří se identifikovali jako ty svině, tak se přihlásili. Pokud si to nějaký politik bere osobně, pak se tak asi identifikuje taky, ale to je čistě jeho věc, do toho já mu nemluvím. Ale já jsem to nikomu neřekl, nikoho jsem neurazil, jen jsem konstatoval fakt, protože to platí v každém národě,“ pravil Foltýn.

Zdůraznil, že svoboda projevu se vztahuje i na něj a on může takováto fakta vyslovovat. Konstatoval, že u lidí, kteří se chovají jako svině, se možná k tomuto výroku přihlásí, ale to, že se sami identifikovali s tímto pejorativním výrazem, s tím už on jako člověk mnoho neudělá. „I když těch reálných kolaborantů je proporcionálně strašně málo,“ zdůraznil.

Odpověděl také na otázku, zda svého výrok o sviních lituje. „Vůbec ne!“ zdůraznil. „Neurazil jsem nikoho, s výjimkou kolaborantů, kteří se k tomu sami přihlásili. A to je jejich problém.“

Ve druhé polovině rozhovoru také konstatoval, že válka zdaleka nemusí znamenat jen to, že vám před domem stojí tank okupační armády. Válka může znamenat i to, že vám nefunguje elektronické bankovnictví, nefunguje televize, nefungují věci, na které jste zvyklí.

A stejně tak je potřeba počítat s nepřátelskými drony, které jsou levné a schopné ničit různé cíle na zemi. Včetně tanků. Dron za pár tisíc dolarů tak zničí tank za několik milionů dolarů. A to je věc, se kterou bude třeba ve válce pracovat.

Psali jsme:

Holec varuje vládu: Vzpoura „gumáků“. Nutno potlačit. I brutálně
Zahradil: Strategická komunikace je státní propaganda, jen se tomu tak nesmí říkat
Ředitel Foltýnova odboru opět vylezl. A Zahradil se neudržel
„Cenzura není v pořádku nikdy,“ burcuje Vondráček před hlasováním o důvěře Babišově vládě. Připomněl vypínání webů, „gumový“ paragraf i Stratkom

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=L-NW0_NEVoQ

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Fiala , kolaborace , ODS , Rusko , válka , vláda , Foltýn , dron , drony , svině

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Díváte se na výrok o sviních stejně jako Otakar Foltýn?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

SMS

To takto ,,vyjednáváte“ s každým? Myslíte, že když budete ,,vyjednávat“ tak, jako jste předvedl s prezidentem, že něčeho pozitivního dosáhnete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 41 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Foltýn nemá jasno !!!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseberan 96 , 01.02.2026 10:09:11
Ten má jenom totálně vygumováno a kde nic není ani smrt nebere !

|  10 |  0

Další články z rubriky

Tůma: Pavel? Slabý prezident. Padá na mě strach, co jsem viděl při cestě po Asii

11:08 Tůma: Pavel? Slabý prezident. Padá na mě strach, co jsem viděl při cestě po Asii

Musím konstatovat, že pana prezidenta jsem nevolil a nejsem nadšený, že je náš prezident. Je to slab…