Foltýn má jasno: Sv*ně? Kolaboranti se sami přihlásili

V rozhovoru s podcasterem Šimonem Žďárským Foltýn zdůraznil, že původně byl domluvený s Úřadem vlády, že strategickou komunikaci bude řídit půl roku. Nakonec tam strávil přes rok a byl prý odhodlán tento post opustit bez ohledu na to, jak dopadnou podzimní volby do Sněmovny v roce 2025. Rezignoval na svůj post den před volbami.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Zdůraznil, že svoboda projevu se vztahuje i na něj a on může takováto fakta vyslovovat. Konstatoval, že u lidí, kteří se chovají jako svině, se možná k tomuto výroku přihlásí, ale to, že se sami identifikovali s tímto pejorativním výrazem, s tím už on jako člověk mnoho neudělá. „I když těch reálných kolaborantů je proporcionálně strašně málo,“ zdůraznil.
Odpověděl také na otázku, zda svého výrok o sviních lituje. „Vůbec ne!“ zdůraznil. „Neurazil jsem nikoho, s výjimkou kolaborantů, kteří se k tomu sami přihlásili. A to je jejich problém.“
Ve druhé polovině rozhovoru také konstatoval, že válka zdaleka nemusí znamenat jen to, že vám před domem stojí tank okupační armády. Válka může znamenat i to, že vám nefunguje elektronické bankovnictví, nefunguje televize, nefungují věci, na které jste zvyklí.
A stejně tak je potřeba počítat s nepřátelskými drony, které jsou levné a schopné ničit různé cíle na zemi. Včetně tanků. Dron za pár tisíc dolarů tak zničí tank za několik milionů dolarů. A to je věc, se kterou bude třeba ve válce pracovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.