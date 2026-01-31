Bomba v Epsteinových poznámkách. Bill Gates a pohlavní choroba

Donald Trump se stal podruhé prezidentem USA mimo jiní i díky slibu, že jako prezident nechá dopadnout světlo světa i na kauzu Jeffreyho Epsteina. A jak jde čas, rozruch kolem této kauzy stále neutichá. Objevila se i informace, že se na akcích soudně uznaného a odsouzeného sexuálního zločince Epsteina objevoval i jeden z nejbohatších mužů světa Bill Gates. Ten si na jedné z akcí měl užívat mimomanželský sex. A nejen to.

Jeffrey Epstein vstoupil do povědomí veřejnosti jako sexuální zločinec, který mimo jiné pořádal bujaré večírky pro světovou smetánku. Podle dostupných informací byl v kontaktu s Epsteinem i stávající prezident Donald Trump, ale i exprezident Bill Clinton, nebo nejbohatší muži planety jako Elon Musk či Bill Gates.

Server listu The New York Times uvedl, že poznámky o údajných sexuálních mimomanželských radovánkách Billa Gatese si psal Epstein jako poznámky sám pro sebe.

Podle britského listu The Times Epstein dokonce tvrdí, že Bill Gates se nakazil pohlavně přenosnou chorobou od „ruských dívek“ a pak přes Epsteina sháněl antibiotika.

Gatesova tisková mluvčí informace z e-mailů popřela.

„Tato tvrzení – od osvědčeného, nespokojeného lháře – jsou naprosto absurdní a zcela nepravdivá. Jediné, co tyto dokumenty dokazují, je Epsteinova frustrace z toho, že s Gatesem neměl trvalý vztah, a to, jak daleko byl ochotný zajít, aby ho nalákal do pasti a pomluvil ho.“

Server Business Insider přidal další informace.

„Ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo v rámci více než 3 milionů stran dokumentů týkajících se Epsteina odpečetěné e-maily z roku 2013, které si Epstein napsal a poslal sám sobě. Zdá se, že se jedná o poznámky, které sepisoval pro osobu jménem Boris,“ uvedl server.

