Bomba v Epsteinových poznámkách. Bill Gates a pohlavní choroba

Server listu The New York Times uvedl, že poznámky o údajných sexuálních mimomanželských radovánkách Billa Gatese si psal Epstein jako poznámky sám pro sebe.
Podle britského listu The Times Epstein dokonce tvrdí, že Bill Gates se nakazil pohlavně přenosnou chorobou od „ruských dívek“ a pak přes Epsteina sháněl antibiotika.
Gatesova tisková mluvčí informace z e-mailů popřela.
„Tato tvrzení – od osvědčeného, nespokojeného lháře – jsou naprosto absurdní a zcela nepravdivá. Jediné, co tyto dokumenty dokazují, je Epsteinova frustrace z toho, že s Gatesem neměl trvalý vztah, a to, jak daleko byl ochotný zajít, aby ho nalákal do pasti a pomluvil ho.“
Server Business Insider přidal další informace.
„Ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo v rámci více než 3 milionů stran dokumentů týkajících se Epsteina odpečetěné e-maily z roku 2013, které si Epstein napsal a poslal sám sobě. Zdá se, že se jedná o poznámky, které sepisoval pro osobu jménem Boris,“ uvedl server.
