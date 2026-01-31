Rajchl (PRO): Jak se uměle navyšují signatáři petice

31.01.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Informace o umělém navyšování počtu signatářů petice Stojíme za prezidentem, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Když zloděj křičí "chyťte zloděje!" A máme to tady! Ti, kdo nejvíc fňukají, že si Rajchl kupuje lajky, byli lapeni při činu! Díky mravenčí práci mého spřáteleného analytika se nám podařilo odhalit, jak se uměle navyšují signatáři petice Stojíme za prezidentem.

Nebo si fakt někdo myslí, že máme v Plzeni 9 lékařů se jménem Jan Filipovský, v Praze 10 celkem 5 mzdových účetních jménem Renáta Kopencová a ve Strakonicích 4 rejstříkové vedoucí se shodným jménem Hana Mrkvičková? To asi těžko, že?

K datu provedení analýzy bylo nalezeno přes 200 (!!!) duplicitních signatářů, u nichž se plně shodovalo jméno, příjmení, adresa a profese. U více než 50 podepsaných se tyto údaje shodovaly dokonce více než ve 3 případech.

Takže takhle se uměle nafukuje podpora našeho všemi milovaného prezidenta. To pak ty čísla skáčou rychle. 

P.S. Stojí za pozornost, že tenhle očividný podvod našim bdělým analytikům od Českých elfů a Honzíka Cempera poněkud unikl. Aspoň vidíte, co je to za pokřivené prolhané šmejdy.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
