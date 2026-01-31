Gregorová (Piráti): Kyberbezpečnost už není jen o technickém nastavení

01.02.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Europoslankyně Markéta Gregorová ke své nové roli zpravodajky zákona o kyberbezpečnosti (Cybersecurity Act)

Gregorová (Piráti): Kyberbezpečnost už není jen o technickém nastavení
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Jako zpravodajka zákona o kyberbezpečnosti budu vyjednávat dle mého názoru jednu z nejdůležitějších legislativ tohoto mandátu. Svět se změnil a kyberbezpečnost už není jen o technickém nastavení, ale i o zahraniční politice. Komu sítě patří, kdo nám poskytuje software a na kom jsme závislí v cloudových úložištích nebo čipech, je otázkou naší bezpečnosti a suverenity.

Komisí představená revize původního zákona reaguje na tento svět, ale i dramatický nárůst kybernetických útoků. Věřím, že budeme schopni zajistit, že evropská kritická infrastruktura, tedy systémy jako telekomunikace, energetika, vodárny nebo cloudové služby, na kterých stojí fungování celé společnosti, nebude závislá na rizikových dodavatelích.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
