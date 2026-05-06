„Stíhejte Stanjuru za bitcoin, prověřte Fialu.“ Rajchl naznačil zatajování důkazů

Pane poslanče, dlouhodobě upozorňujete na všechny známé okolnosti bitcoinové kauzy, kde nyní nastal posun. Policie obvinila exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Co role exministra Stanjury, který o tom také věděl?
Není to pouze o Zbyňku Stanjurovi, který je tam naprosto jednoznačně účastníkem celé skupiny, protože bez jeho přispění by transakce nikdy nemohla být dokončena. Jsem proto přesvědčen, že by mělo být zahájeno trestní stíhání i vůči jeho osobě a doufám, že se tak brzy stane. Co se týče odpovědnosti Petra Fialy, i zde by minimálně stálo za to prozkoumat, jakým způsobem do celé věci vstupoval. Sám ve svých vyjádřeních totiž říkal, že mu Blažek o bitcoinech říkal a vyprávěl mu to spíše jako zábavnou historku. To jsou slova Petra Fialy. Opravdu netuším, co je zábavného na organizované trestné činnosti, praní špinavých peněz z obchodu s drogami a se zbraněmi. To mi úsměvné nepřipadá. Pokud o tom Petr Fiala věděl, policie by měla prověřit, do jaké míry byl informován a do jaké míry přispěl k dokončení celé transakce.
Eva Decroix z ODS, která Pavla Blažka po rezignaci na ministerský post nahradila, nyní říká, že Blažkovo obvinění je důkazem, že na resortu spravedlnosti nic pod koberec nezametala…
To je absurdní. Její výmluvy dosahují stupně zoufalství. Pokud by byl Pavel Blažek obviněn v době, kdy ministerstvo spravedlnosti řídila, její slova by platila. Jenže ke sdělení obvinění došlo až téměř rok poté, co jsme my podávali trestní oznámení a více než rok poté, co kauza propukla. Je evidentní, že někdo musel materiály držet tak, aby se k nim policie nedostala. Jsem přesvědčen, že pondělní kroky policie byly výsledkem auditu, který provedl pan ministr Tejc a předal ho policii v rámci svého trestního oznámení. Kdyby stejnou práci jako Jeroným Tejc udělala už Eva Decroix, k obvinění mohlo dojít mnohem dříve. A kdyby k němu dříve došlo i třeba vůči Zbyňku Stanjurovi, nedošlo by k tomu, že si Stanjura odkoupil za zůstatkovou cenu svůj ministerský notebook, telefon a další elektroniku, protože teď se policie už k těmto přístrojům a jejich obsahu nedostane.
Jednoznačně zde došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu nadržování ze strany paní Decroix a policie by se měla zaměřit i na tuto linku celého případu. Je to prosté. Eva Decroix nám dlouhou dobu tvrdila, že je vše krystalicky čisté a představovala nám časovou osu s tím, že se nic nestalo. Po pondělních událostech je jednoznačné, že nám všem lhala, její výroky nebyly pravdivé a měla by nést odpovědnost jako výše jmenovaní pánové.
Městský soud v Praze uznal vinnou Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo, a to přesto, že soudce Jan Šott řekl, že soud je přesvědčen o její nevině, ale rozsudek mu byl nařízen soudem vyšší instance. To přece není jen kuriózní, ale dost divné, nebo ne?
Ta situace je nejenom kuriózní, ale hlavně protiprávní. Tento moment byl jeden z mých hlavních argumentů, když jsem mluvil při projednávání imunity pro premiéra Andreje Babiše tady v Poslanecké sněmovně. Říkal jsem tam, že trestní řád je řízen principem dvojinstančnosti. Znamená to, že aby byl někdo pravomocně odsouzen k jakémukoli trestu, musí se na tom fakticky shodnout prvoinstanční soud i odvolací soud. To je zjednodušeně řečeno dvojinstančnost. V situaci, kdy odvolací soud fakticky nařídí prvoinstančnímu soudu vynést odsuzující rozsudek, je naprosto flagrantně a jednoznačně porušen princip dvojinstančnosti, žádné otazníky nad tím nejsou. Soudce prvoinstančního soudu byl donucen nadřízenou instancí, aby vynesl odsuzující rozsudek. To zcela odporuje základním principům trestního práva procesního v České republice. Nedělám si iluze, že Vrchní soud současný rozsudek potvrdí, protože byl jeho iniciátorem.
JUDr. Jindřich Rajchl
Jsem ale zvědav, jak se k tomu postaví Nejvyšší soud a případně Ústavní soud, protože zde evidentně u paní Nagyové došlo k porušení práva na spravedlivý proces. Tato kauza bude mít ještě dlouhé pokračování a z pozice advokáta jsem moc zvědav na Nejvyšší i Ústavní soud, zda něco takového přikryjí. Je to absolutní skandál a potvrzení, že celá kauza je tvrdě zpolitizovaná. Ukazuje se, že imunitu jsme panu premiérovi ponechali zcela správně. Absolutně nesouhlasím, aby bylo trestní právo zneužíváno v případech politického boje. Kdyby se nejednalo o Andreje Babiše a Janu Nagyovou, nic z toho by se nestalo. O tom jsem přesvědčen a pevně doufám, že Nejvyšší soud zasáhne a tento paskvil zruší. V opačném případě by to znamenalo obrovský průlom do základních principů trestního práva procesního.
Čistě z laického pohledu je to naprosto mimo, protože to jednání Městského soudu bylo vlastně zbytečné, bylo to divadlo, které se tvářilo jako klasický soud, ale rozsudek byl předem jasný, i přesto, že soudce je přesvědčen o nevině…
Jistě. Považuji to za skandál a naprosto absurdní situaci. Mainstreamová média, která dlouhodobě pasou po hlavě Andreje Babiše, se tomu bohužel nevěnují a snaží se tímto zásadním zlomem v naší justici promlčet. Odedávna dávna platilo a je to i výraz základní zásady dvojinstančnosti trestního práva procesního, že odvolací soud může zavázat soud nižší instance k určitému právnímu výkladu. Tedy v dané situaci může říct, že určitá skutečnost se musí posuzovat nějakým konkrétním způsobem. Nemůže nicméně zavázat k vynesení odsuzujícího rozsudku. Odvolací soud do toho nemá co mluvit. Byla zde porušena absolutně klíčová věc. Není to otázka právního výkladu určitého děje nebo stavu. Je to tvrdé nařízení ignorovat diskreční pravomoc soudu prvního stupně, který si sám musí zhodnotit, zda-li jsou dány podmínky pro odsouzení z úhlu pohledu, jestli byla vina prokázána nad rámec důvodných pochybností.
Poslední otázka k Ukrajině, kde propukl další obrovský korupční skandál kolem prezidenta Zelenského s údajným luxusním sídlem pro jeho rodinu, korupce kolem výroby dronů a raket apod. Vy dlouhodobě označujete ukrajinský režim za zkorumpovaný a čelíte za to kritice. Ukazuje tato kauza, že jste se nepletl?
Samozřejmě je to potvrzení všeho, co čtyři roky říkám. Samozřejmě. Čtyři roky hovořím o tom, že nejvyšší politické vedení Ukrajiny je prolezlé korupcí skrz na skrz a že Volodymyr Zelenskyj je hlavou této korupční chobotnice. Timur Mindič byl jeho pokladníkem, nic víc, nic míň. Mindič v momentě, kdy proti němu měla zasáhnout agentura NABU, prezidentským vrtulníkem odletěl do Polska a následně uprchl do Izraele. Už nemůžeme mít lepší a jasnější důkaz toho, že je do korupce zapojen i samotný Zelenskyj. V těch uniklých odposleších se řeší stavba luxusních vil s tím, že jedna se staví pro Vovu. Vova je samozřejmě zkratka jména Volodymyr. Kdo jiný to má být než Zelenskyj, pro koho se stavěla vila za rozkradené peníze? Vždyť je to zcela zřejmé. Nečekám žádnou omluvu, když se ukazuje, že mám celou dobu pravdu, ale cítím pocit zadostiučinění. Čtyři roky o tom mluvím a dnes se to jasně potvrdilo.
Mělo by z této kauzy pro nás jako Česko i Evropu něco vyplynout?
Vyplývá z toho, že bychom neměli posílat peníze evropských daňových poplatníků někomu, kdo je rozkrádá. To je naprostý základ všeho. Představte si, že máte usvědčeného korupčníka, který rozkrádá peníze patřící občanům, a ještě mu pošlete 90 miliard euro. Myslíte si, že by to za normálních okolností někdy někdo schválil? Myslíte si, že bychom v Česku měli prokazatelně zkorumpovaného politika a poslali mu na účet 90 miliard korun? A v případě “půjčky” EU Ukrajině se jedná o 90 miliard euro! Můžeme si odpovědět na otázku, co se s těmi penězi stane. Velká část se znovu rozkrade a poputuje do struktury kleptokratů, která v současné době ovládá Kyjev. Dokud si to Ukrajinci nevyřeší a nechají ve svém čele krále zlodějů, nemohou do té doby čekat, že jim budeme posílat peníze našich daňových poplatníků. Je to jednoduché. Dokud bude Zelenskyj prezidentem, Ukrajina by neměla dostat ani jednu korunu, ani jedno euro. Nelze naše peníze směřovat tomu, kdo je systematicky rozkrádá.
